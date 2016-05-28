عزيزتى حواء.. تعرفى على الاضطرابات النفسية "المكتوبة باسمك"

ويتابع د. محمد: "كل هذه الأمراض تجعل المرأة أكثر جرأة فى استشارة الطبيب، حتى لا يستمر الاضطراب النفسى معها فترة طويلة، ولا يؤثر على حياتها وتتحول هذه الأعراض النفسية إلى أمراض عضوية مزمنة، حيث إن التحدث مع الطبيب النفسى هو الطريق الوحيد للتغلب عليها وعدم تدهور الحالة سريعا".
ويضيف د. محمد: "وتنتشر اضطرابات النفس جسدية، وهى أمراض عضوية تصيب الجسم خاصة النساء، بسبب حالتهن النفسية، وغالبيتها تتمثل فى أمراض الجهاز الهضمى مثل اضطراب القولون العصبى أو قرحة المعدة، وبالبحث توصلنا إلى أن نصف العوامل التى أدت إلى الإصابة بهذه الأمراض العضوية هى الحالة النفسية".
ويشير الدكتور "الفقى"، إلى أن باقى الاضطرابات النفسية الأخرى هى مشتركة بين الرجال والنساء، ولكن النساء أكثر عرضة لها من الرجال، بحيث يبلغ نسبة إصابة السيدات بمقدار إصابة 3 إلى رجلين من بين كل 5 حالات مرضية نفسيا، وتزداد نسبة إصابة المرأة فى أمراض الشيخوخة مثل ألزهايمر أكثر من ذلك.
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