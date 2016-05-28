عزيزتى حواء.. تعرفى على الاضطرابات النفسية "المكتوبة باسمك"

المرأة دائما يضعها المجتمع فى مكانة مختلفة عن الرجال، بما حددته العادات والتقاليد، ليس هذا فقط بل الطب أيضا خصص المرأة ببعض الأمراض التى تتميز هى بها فقط دون الرجال، ومن بين هذه الأمراض "الاضطرابات النفسية". والتى يعرفنا عليها الدكتور "محمد الفقى" أستاذ الطب النفسى جامعة عين شمس، قائلا: "المرأة ذات طابع خاص، وتكون المرأة الجسمانى والسيكولوجى يجعل لها طبيعة خاصة فى الأمراض، وهناك أمراض نفسية خاصة بالمرأة تكتب باسمها، حيث إن المرأة عرضة للاضطرابات النفسية أكثر من الرجل، على سبيل المثال اضطرابات نفسية بسبب الدورة الشهرية، واضطرابات أثناء الحمل، والولادة واكتئاب من بعد الولادة، بالإضافة إلى اضطرابات نفسية أخرى تنتج كأثر جانبى لحبوب منع الحمل".

ويتابع د. محمد: "كل هذه الأمراض تجعل المرأة أكثر جرأة فى استشارة الطبيب، حتى لا يستمر الاضطراب النفسى معها فترة طويلة، ولا يؤثر على حياتها وتتحول هذه الأعراض النفسية إلى أمراض عضوية مزمنة، حيث إن التحدث مع الطبيب النفسى هو الطريق الوحيد للتغلب عليها وعدم تدهور الحالة سريعا".

ويضيف د. محمد: "وتنتشر اضطرابات النفس جسدية، وهى أمراض عضوية تصيب الجسم خاصة النساء، بسبب حالتهن النفسية، وغالبيتها تتمثل فى أمراض الجهاز الهضمى مثل اضطراب القولون العصبى أو قرحة المعدة، وبالبحث توصلنا إلى أن نصف العوامل التى أدت إلى الإصابة بهذه الأمراض العضوية هى الحالة النفسية".

ويشير الدكتور "الفقى"، إلى أن باقى الاضطرابات النفسية الأخرى هى مشتركة بين الرجال والنساء، ولكن النساء أكثر عرضة لها من الرجال، بحيث يبلغ نسبة إصابة السيدات بمقدار إصابة 3 إلى رجلين من بين كل 5 حالات مرضية نفسيا، وتزداد نسبة إصابة المرأة فى أمراض الشيخوخة مثل ألزهايمر أكثر من ذلك.

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