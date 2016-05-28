سفارتنا في الكويت تصدر أول «جواز سفر طارئ»

أصدرت سفارة الإمارات في الكويت أول جواز سفر طارئ، لأحد المواطنين فقد جواز سفره في الخارج، لتكون سفارة الدولة في الكويت أول سفارة تفعّل جواز السفر الطارئ، الذي أعلنت عنه وزارة الخارجية والتعاون الدولي في 22 مارس الماضي، وذلك في إطار توفير الرعاية المتميزة للمواطنين في الخارج، وتقديم خدمات قنصلية ذات جودة عالية.

وتقوم بعثات الدولة في الخارج بإصدار جواز سفر الطوارئ لفاقدي جوازات سفرهم الأصلية خارج الدولة، وفاقدي بطاقات الهوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجواز التالف وجوازات السفر منتهية الصلاحية، وحالات الإجلاء في الأزمات والطوارئ والمواليد خارج الدولة من أم مواطنة أو أجنبية.

وتمنح فترة صلاحية مدتها 6 أشهر لحامل جواز سفر الطوارئ من تاريخ إصداره، ويعتبر الجواز أول وثيقة في العالم العربي تصدر بمعايير أمنية عالمية، تتوافق مع متطلبات وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.

وتشدد وزارة الخارجية على أهمية التسجيل في خدمة «تواجدي» المقدمة لمواطني الدولة أثناء تواجدهم في الخارج، والتي تسهل عملية التواصل بين بعثات الدولة في الخارج مع المواطنين المسجلين في الخدمة لتسهيل إجلائهم في حالات الأزمات والطوارئ.

يشار إلى أن عدد البعثات التمثيلية للدولة في الخارج بلغ 102 بعثة، منها 80 سفارة و18 قنصلية وأربع بعثات قائمة، فيما بلغ عدد بعثات الدول الأجنبية المعتمدة في الدولة 110 سفارات، و73 قنصلية، و16 منظمة دولية.