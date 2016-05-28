«سقيا الإمارات» تروّج جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه

واصلت مؤسسة «سقيا الإمارات» تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ترويج «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بقيمة مليون دولار أميركي.

وشملت الجولة الترويجية الجديدة للمؤسسة، وبالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، كلاً من هولندا والهند وفرانكفورت ولندن وميلانو والصين.

حلول

وتهدف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي تبلغ قيمتها مليون دولار أميركي لإيجاد حلول لمشكلة شح المياه في العالم، وتسعى الجائزة لتشجيع الشركات الرائدة ومراكز البحوث والمؤسسات والمبتكرين في كل أرجاء العالم، للتنافس على إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة لمشكلة شح المياه باستخدام الطاقة الشمسية.

وتتضمن الجائزة 3 فئات، هي جائزة المشاريع المبتكرة «المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبيرة»، وقيمتها 500 ألف دولار، وجائزة الابتكار في البحث والتطوير «الجهات الوطنية والجهات العالمية»، بقيمة 200 ألف دولار لكل منهما، وجائزة الابتكارات الشابة بقيمة 100 ألف دولار، وسيتم إعلان الفائزين خلال الربع الأخير من العام الجاري.

حلول مستدامة

وقال سعيد محمد الطاير رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات: «تعمل مؤسسة سقيا الإمارات على تشجيع المؤسسات الرائدة ومراكز البحث والمبتكرين من مختلف أرجاء العالم، للتنافس للوصول إلى حلول مستدامة ومبتكرة لمشكلة شح المياه باستخدام الطاقة الشمسية، بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتصب الجائزة في سبيل تحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أطلقها سموه بهدف جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

ويعتبر تشجيع الابتكار في مجال معالجة تحدي ندرة المياه أحد القطاعات الـ 7 الوطنية للاستراتيجية. وتبذل مؤسسة سقيا الإمارات جهوداً حثيثة لاستقطاب وتحفيز وإيجاد حلول مستدامة لمعالجة مشكلة شح المياه في العالم».

أهداف

ومن جانبه أوضح محمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة «سقيا الإمارات» أن الترويج لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه في كل من هولندا والهند وفرانكفورت ولندن وميلانو والصين، يعزز من جهود مؤسسة سقيا الإمارات لتحفيز مختلف الجهات المعنية، للمشاركة والمساهمة في تحقيق أهداف الجائزة.

وقال الشامسي: «لاقت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه اهتماماً واسعاً في الحملات الترويجية لا سيما من قبل الشركات، ويضاف هذا الاهتمام إلى ما شهدته الجائزة في جميع المحافل الدولية، التي روجنا من خلالها للجائزة، ومنها الدورة الـ 21 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ في باريس، واجتماعات وفعاليات على هامش الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ومسابقة الجامعات للطاقة الشمسية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، وبرنامج سفراء الكربون في دبي وغيرها».

معايير

تتضمن عملية تقييم «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه» 4 معايير رئيسة، هي: التكنولوجيا والتصميم، ومواءمتها للبيئة، التي صمم المشروع فيها، والإبداع والابتكار، والاستدامة وأثر الصحة والسلامة.