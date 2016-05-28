بحث تعزيز العلاقات البرلمانية الإماراتية الأردنية

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أول من أمس، في مطار دبي الدولي عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيزها على مختلف الصعد بما يعكس رؤية وتوجهات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين وما يرتبط به البلدان من علاقات راسخة ومتجذرة، فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون البرلمانية وتبادل الزيارات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب الأردني مع التأكيد على أهمية التنسيق بين المجلسين خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية خاصة الدولية.

حضر اللقاء كل من عبدالعزيز الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس وعفراء البسطي وعزا بن سليمان أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والدكتور محمد المزروعي الأمين العام للمجلس وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية.

تهنئة

وفي بداية اللقاء رحبت معالي الدكتورة القبيسي بالطراونة والوفد المرافق له في بلدهم دولة الإمارات وأعربت عن تهنئتها للمملكة الأردنية الهاشمية قيادة وحكومة وشعباً ولأعضاء مجلس النواب بمناسبة احتفالات الأردن بعيد الاستقلال وأعربت عن تمنياتها بأن يديم الله نعمة الأمن والأمان على الأردن وجميع الدول العربية.

كما قدمت معاليها التهنئة إلى رئيس مجلس النواب الأردني بمنحه وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى من قبل الملك عبدالله بن الحسين ملك الأردن، تقديراً لعطائه المتميز في العمل العام.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية نتائج جلسة المباحثات التي عقدت خلال زيارة وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة القبيسي إلى الأردن والتي جرى خلالها التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية والتنسيق المسبق خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية المختلفة بشأن العديد من القضايا التي من أبرزها القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين السوريين.

أخوة راسخة

أكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي أن العلاقات الإماراتية الأردنية مثالاً لعلاقات الأخوة الراسخة بفضل دعم قادتي البلدين منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والملك الحسين بن طلال، رحمه الله، ويتواصل هذا النهج في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن.