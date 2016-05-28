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مطروح تستقبل مسيرة جمعية التواصل العالمية

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مطروح تستقبل مسيرة جمعية التواصل العالمية مطروح تستقبل مسيرة جمعية التواصل العالمية
وصلت إلى محافظة مطروح، اليوم الجمعة، مسيرة جمعية التواصل العالمية، بمشاركة 120 دراجة بخارية هارلى وعدد من السيارات تحمل أعلام وشعارات " بلد الأمن والأمان" فى رسالة للعالم أن مصر هى الأمان.

وكانت قيادات أمن مطروح فى استقبال المسيرة، على خط السير أمام بوابة مارينا 5، وصولاً إلى مدينة مرسى مطروح، واستقبالهم بالترحاب وتسليم المشاركين هدايا تذكارية واصطحابهم إلى الملعب الخماسى بمدينة مطروح.

شارك فى تأمين المسيرة وخط سيرها، قوات متعددة أشترك فيها جميع قطاعات المديرية وقوات الأمن وإدارة البحث وإدارة الحماية المدنية والأقوال الأمنية والتمركزات الثابتة والمتحركة وإدارة مرور مطروح وفرقة أمن العلمين، برئاسة مساعدى مدير الأمن ومأمورى الأقسام ومديرى الإدارات للمشاركة فى تأمين المسيرة، تحت إشراف اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح.

وقال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية أنه وجه باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية ومرافقة القوات للمسيرة تحت إشرافه الشخصى، بداية من الساحل الشمالى حتى مدينة مرسى مطروح بطول نحو 200 كيلو متر.


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مصر 365

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