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الاثنين .."تعليم الإسكندرية" تنظم قافلة تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة

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الاثنين .."تعليم الإسكندرية" تنظم قافلة تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة الاثنين .."تعليم الإسكندرية" تنظم قافلة تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية ، عن تنظيم قافلة تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة، يوم الاثنين المقبل .

وأشار جمعة ذكرى، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ، إلى أن المديرية سوف تنظم قافلة تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة لمادة اللغة العربية ، و يوم الاثنين المقبل الموافق 30 من مايو الجاري ، في التاسعة صباحًـا بمسرح مجمع مدارس زهران ، و ذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، ويحاضر فيها أحمد متولي مقدم البرامج التعليمية بالقنوات التعليمية.

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