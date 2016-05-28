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اليوم.. مؤتمر لإعلان أسماء المكرمين وبرنامج مهرجان الاسماعيلية للإعلام

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اليوم.. مؤتمر لإعلان أسماء المكرمين وبرنامج مهرجان الاسماعيلية للإعلام اليوم.. مؤتمر لإعلان أسماء المكرمين وبرنامج مهرجان الاسماعيلية للإعلام
يعقد المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان والتنمية،اليوم السبت، فى تمام الساعة الرابعة عصراً مؤتمر إعلامى بمقر المركز الإعلامى للمجلس، وذلك للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز مهرجان الاسماعيلية الدولى للإعلام فى دورته الرابعة تحت شعار :"الإعلاميين بمواجهة الإرهاب"، والذى ينطلق يوم الاثنين الموافق 30 مايو 2016 بمناسبة الاحتفال بعيد الإعلاميين الثالث والثلاثون.

وقال تامر الجندى المنسق العام للمجلس، إنه سيتم تسليم الدعوات المطبوعة لإعلاميين الإسماعيلية خلال المؤتمر، والإعلان عن تفاصيل وكواليس برنامج حفل الافتتاح الذى سيبدأ بتوقيع وثيقة تأيد ودعم الإعلاميين من الصحافة والإذاعة والتلفزيون لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وأبرز فقرات الحفل "الغناء والشعر والفنون المسرحية و برموا للمشاركين فى فعاليات دورات المهرجان على مدى أربع سنوات، وتصوير عقب إهداء كلمة فى دفتر الحفل ومليء استمارة التعرف"
>وأضاف الجندى أنه جارى تطبيق التحكيم الإلكترونى للانتهاء من أسماء الفائزين بجوائز المهرجان بمنتهى الحيادية والموضوعية والمهنية للمعايير المعلنة.


>- مهرجان الاسماعيلية للإعلام يكرم عدد من الإعلاميين العرب
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