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بعد واقعة الغربية.. أهالى الشرقية يعثرون على حمير مذبوحة داخل مزرعة

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بعد واقعة الغربية.. أهالى الشرقية يعثرون على حمير مذبوحة داخل مزرعة بعد واقعة الغربية.. أهالى الشرقية يعثرون على حمير مذبوحة داخل مزرعة
عثر أهالى مركز الإبراهيمية بالشرقية على بقايا حمير مذبوحة وأخرى على قيد الحياة، داخل مزرعة فى منطقة متطرفة بالمدينة.

وقال شهود العيان لـ"اليوم السابع"، إن المزرعة مهجورة، ومنذ فترة بدء أشخاص يترددون عليها بسيارات فى ساعات متأخرة من الليل، ما آثار الشكوك حولهما، مضيفاً أنهم داهمو المزرعة، وعثروا على حمير بداخلها.

وأضاف فيصل الدريهمى رئيس مدينة الإبراهيمية، أنه فور علمه بالواقعة، اتصل بالشرطة، حيث انتقل الرائد أحمد غازى رئيس مباحث المركز، ومعاونه محمود العربى إلى المزرعة، وتحفظوا على بقايا 4 حمير مذبوحة و4 آخرين أحياء، وجارى ضبط المتهمين، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من الطب البيطرى ومراقبة الأغذاية بالصحة، لفحص اللحوم بالمدينة والتأكد من سلامتها.

وكانت قوة من مركز شرطة كفر الزيات قد تمكنت، اليوم السبت، من ضبط مسجل خطر أثناء شروعه فى ذبح 16 حمارا بناحية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات والحصول على جلودها. حيث تم ضبط 9 حمير حية و 7 أخرى مذبوحة.


>بالصور.. ضبط عصابة متلبسة بذبح 7 حمير وشروع فى ذبح 9 أخرى بالغربية
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