أخبار عاجلة

عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: ولد مؤخرا ما يعرف بالدين الموازي .. وهو امتداد لفكر الخوارج -
مساء الأنوار: لقطات حصرية لبعثة فريق كرة اليد بالأهلي في مدينة أغادير المغربية -
مساء الأنوار - طارق العشري: أشعر دائماً بقدرتي على تحقيق الفوز أمام الزمالك -
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

لجنة الزراعة بالبرلمان تناقش أزمة تهريب الأرز للخارج الجلسة المقبلة

Google+ Print
لجنة الزراعة بالبرلمان تناقش أزمة تهريب الأرز للخارج الجلسة المقبلة لجنة الزراعة بالبرلمان تناقش أزمة تهريب الأرز للخارج الجلسة المقبلة
أكد النائب محمود شحاتة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب على أهمية تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية بمصر خاصة المنافذ الجنوبية لمنع تهريب الأرز إلى السودان، مشيراً إلى أن اللجنة ستبحث سبل منع تهريب الأزر الذى يؤدى إلى ارتفاع أسعاره، والقضاء على السوق السوداء.

وقال عضو لجنة الزراعة فى البرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على شراء جميع محاصيل الأرز من الفلاحين، ولا تتركها للحيتان التى تستغل هذه المحاصيل كى تهرب بعضها إلى الخارج عبر بعض المنافذ الحدودية.

وأشار عضو لجنة الزراعة فى البرلمان إلى أن تهريب هذه السلعة ساهم فى ارتفاع سعرها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهو ما يتطلب سيطرة أكبر من قبل الحكومة ووزارتى الزراعة والتموين على السوق السوداء خلال الفترة المقبلة.

وكان "اليوم السابع" قد حصل على تفاصيل مافيا تهريب الأرز إلى السودان، وهو ما تسبب بشكل كبير فى ارتفاع أسعاره مؤخراً، حيث خرجت كميات كبيرة من المحصول كانت كافية لسد عجز السوق المحلية.
>ومن جانبه، قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة ستبحث الإجراءات الأمنية المتبعة لوقف تهريب محصول الأرز من قبل عصابات المافيا عبر الحدود إلى دولة السودان، مشيراً إلى أن التهريب أدى إلى ارتفاع سعر الأرز خلال الفترة الماضية.

وأضاف أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستطالب مباحث بتشديد إجراءاتها الخاصة بوقف تهريب الأرز إلى الخارج، وجعل الدولة هى المسئولة فقط عن تصدير الأرز وليس العصابات.

- "اليوم السابع" يكشف مافيا تهريب الأرز إلى السودان.. المهربون يجمعونه من القاهرة والدلتا وينقلونه إلى حلايب وشلاتين عبر محافظة أسوان ثم للحدود السودانية.. ومكسب الطن 15 ألف جنيه
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة