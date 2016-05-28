لجنة الزراعة بالبرلمان تناقش أزمة تهريب الأرز للخارج الجلسة المقبلة

أكد النائب محمود شحاتة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب على أهمية تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية بمصر خاصة المنافذ الجنوبية لمنع تهريب الأرز إلى السودان، مشيراً إلى أن اللجنة ستبحث سبل منع تهريب الأزر الذى يؤدى إلى ارتفاع أسعاره، والقضاء على السوق السوداء.

وقال عضو لجنة الزراعة فى البرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على الحكومة شراء جميع محاصيل الأرز من الفلاحين، ولا تتركها للحيتان التى تستغل هذه المحاصيل كى تهرب بعضها إلى الخارج عبر بعض المنافذ الحدودية.

وأشار عضو لجنة الزراعة فى البرلمان إلى أن تهريب هذه السلعة ساهم فى ارتفاع سعرها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهو ما يتطلب سيطرة أكبر من قبل الحكومة ووزارتى الزراعة والتموين على السوق السوداء خلال الفترة المقبلة.

وكان "اليوم السابع" قد حصل على تفاصيل مافيا تهريب الأرز إلى السودان، وهو ما تسبب بشكل كبير فى ارتفاع أسعاره مؤخراً، حيث خرجت كميات كبيرة من المحصول كانت كافية لسد عجز السوق المحلية.

>ومن جانبه، قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة ستبحث الإجراءات الأمنية المتبعة لوقف تهريب محصول الأرز من قبل عصابات المافيا عبر الحدود إلى دولة السودان، مشيراً إلى أن التهريب أدى إلى ارتفاع سعر الأرز خلال الفترة الماضية.

وأضاف أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستطالب مباحث التموين بتشديد إجراءاتها الخاصة بوقف تهريب الأرز إلى الخارج، وجعل الدولة هى المسئولة فقط عن تصدير الأرز وليس العصابات.

- "اليوم السابع" يكشف مافيا تهريب الأرز إلى السودان.. المهربون يجمعونه من القاهرة والدلتا وينقلونه إلى حلايب وشلاتين عبر محافظة أسوان ثم للحدود السودانية.. ومكسب الطن 15 ألف جنيه

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