شابان يتناوبان الاعتداء جنسيا على فتاة جامعية تحت تهديد السلاح فى بنى سويف

أقدم عاطلين على اغتصاب فتاة جامعية، بعد اختطافها فى توك توك، تحت تهديد السلاح بأحد الأماكن المهجورة بمدينة الواسطى، شمال محافظة بنى سويف.

وكان اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف تلقى اخطاراً من مركز شرطة الواسطى، بقيام "ر.ب.ع"-22 سنة، حاصلة على مؤهل جامعى، ومقيمة مدينة الواسطى، باتهام اثنين باختطافها واغتصابها، تحت تهديد السلاح فى احد الاماكن المهجورة بمدينة الواسطى شمال بنى سويف.

وأدلت الفتاة الجامعية فى أقوالها أمام الرائد احمد الدسوقى رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى، أنها استقلت توك توك بمدينة الواسطى، واستغل سائق التوك توك وصديقة، خلو الشارع من المارة، وقاما بتهديدها بمطواة، واختطافها إلى مكان مهجور بمدينة الواسطى، وقاما بخلع ملابسها، وتناوبا الاعتداء عليها جنسياً، تحت تهديد السلاح.

وعلى الفور شكلت وحدة المباحث الجنائية بمديرية أمن بنى سويف فريق بحث جنائى برئاسة اللواء خلف حسين، مدير المباحث الجنائية، والعميد خالد الجبيلى رئيس المباحث الجنائية، والمقدم محمود حاتم مفتش مباحث الواسطى، والرائد احمد الدسوقى رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى، والنقيب محمد قاسم معاون مباحث المركز.

وقام فريق البحث الجنائى بتتبع خيوط الجريمة بعدما فشلت المجنى عليها، فى تحديد هوية المتهمين، ونجح الفريق الجنائى فى تحديد هوية المتهمين، وهم " محمد.م.س.ج "-20 سنة، عاطل ومقيم مدينة الواسطى، "عمرو.ج.ع.ر"-19 سنة ،سائق توك توك، ومقيم مدينة الواسطى.

وعلى الفور تم اخطار المستشار تامر الخطيب المحامى العام لنيابات بنى سويف والمستشار عبدالمعبود محمد رئيس النيابة، لاستصدار امر ضبط واحضار للمتهمين.

وانتقلت قوة من مركز شرطة الواسطى برئاسة الرائد احمد الدسوقى رئيس مباحث المركز، والنقيب محمد قاسم معاون المباحث ونجحت فى القاء القبض على المتهمين، والتوك توك، والسلاح الابيض الذى تم استخدامة فى الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 3156 لسنة 2016 واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، والتى امرت بحبس المتهمان اربعة ايام على ذمة التحقيق.

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