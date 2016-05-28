اليوم.. محكمة الأسرة تنظر ثانى جلسات دعوى النفقة فى قضية "عز وزينة"

تنظر محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم السبت،ثانى جلسات دعوى النفقة المقامة من الفنانة زينة، والتى تطالب فيها بإلزام الفنان أحمد عز بدفع نفقة لطفليه، وذلك بعد تأجليها فى الجلسة السابقة لورود التحريات.

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، قد قضت فى وقت سابق، بإثبات نسب صغيرى الفنانة زينة، عز الدين، زين الدين، إلى أحمد عز الدين، وألزمته بالمصروفات، ومبلغ 75 جنيهًا أتعاب المحاماة.

ورفضت محكمة إستئناف أسرة مدينة نصر، الإستئناف المقدم من الفنان أحمد عز، على قرار محكمة أول درجة، بإثبات نسب توءم الفنانة زينة له.