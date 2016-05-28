القبض على مسجل خطر بحوزته كمية من مخدر الهيروين فى الإسكندرية

تمكن الرائد محمد راشد، والنقيب شهاب مصطفى الضابطان بإدارة البحث الجنائى بقسم المنتزه، من ضبط " نورالدين. م" وشهرته نور الأخرس المقيم بمساكن محرم بك، والسابق اتهامه فى العديد من القضايا (مخدرات- سلاح ابيض- خيانة أمانة)، آخرهم القضية رقم 4790 لسنه 2010 مخدرات، والمحكوم عليه الهارب فى قضيتين أخرهم القضية رقم 1871 لسنه 2016 جنح محرم بك سلاح ومحكوم عليه فيها بالحبس 6 شهور وكفالة 500 جنيه، وبحوزته " 42" لفافة بلاستيكية شفافة لمسحوق يشتبه فى كونه مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 356/30633 لسنة 2016 جنايات أول المنتزه، وبعرض المتهم على النيابه قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مباحث الإسكندرية تضبط عدد من الخارجين على القانون وبحوزتهم مخدرات وأسلحة

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