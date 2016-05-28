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القبض على مسجل خطر بحوزته كمية من مخدر الهيروين فى الإسكندرية

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القبض على مسجل خطر بحوزته كمية من مخدر الهيروين فى الإسكندرية القبض على مسجل خطر بحوزته كمية من مخدر الهيروين فى الإسكندرية
تمكن الرائد محمد راشد، والنقيب شهاب مصطفى الضابطان بإدارة البحث الجنائى بقسم المنتزه، من ضبط " نورالدين. م" وشهرته نور الأخرس المقيم بمساكن محرم بك، والسابق اتهامه فى العديد من القضايا (مخدرات- سلاح ابيض- خيانة أمانة)، آخرهم القضية رقم 4790 لسنه 2010 مخدرات، والمحكوم عليه الهارب فى قضيتين أخرهم القضية رقم 1871 لسنه 2016 جنح محرم بك سلاح ومحكوم عليه فيها بالحبس 6 شهور وكفالة 500 جنيه، وبحوزته " 42" لفافة بلاستيكية شفافة لمسحوق يشتبه فى كونه مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 356/30633 لسنة 2016 جنايات أول المنتزه، وبعرض المتهم على النيابه قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.


>مباحث الإسكندرية تضبط عدد من الخارجين على القانون وبحوزتهم مخدرات وأسلحة
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