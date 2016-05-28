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استكمال محاكمه 47 متهم باقتحام قسم التبين.. اليوم

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استكمال محاكمه 47 متهم باقتحام قسم التبين.. اليوم استكمال محاكمه 47 متهم باقتحام قسم التبين.. اليوم
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، محاكمة 47 المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم التبين" .

تنعقد الجلسه برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس،، وبسكرتارية حمدى الشناوى، وعمر محمد.

كانت نيابة جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطى من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

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مصر 365

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