ثلاثة سعوديين يحققون جائزة خريجي التعليم البريطاني لعام 2016

أطلقت السفارة البريطانية بالمملكة لقب سفيرة خريجي المملكة المتحدة لعام 2016 على السعودية د. تمارا طلال الطيب، تقديرا لخدماتها في مجال الصحة العامة ودورها في إلهام الشابات للتميز الأكاديمي والعملي في جميع أنحاء المملكة.

جاء ذلك خلال إعلان السفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني في الرياض عن الفائزين في جائزة خريجي التعليم البريطاني للعام 2016، وذلك احتفالا بإنجازات خريجي التعليم البريطاني حول العالم ضمن عشرة احتفالات لتوزيع الجوائز في البلدان ومن بينهم المملكة العربية السعودية، وقد تم في كل بلد من البلدان، اختيار أفضل الخريجين على نطاق عالمي من مجموعة مكونة 800 متقدم، وقد تم ترشيح العديد منهم من قبل جامعاتهم البريطانية المستضيفة.

وقد تقدم من المملكة لنيل الجائزة ما يزيد على 110 طلبات من خريجي الجامعات البريطانية في المملكة المتحدة، واسكتلندا، وويلز، وشمال ايرلندا. وقد تمت مراجعتها بعد ذلك من قبل لجان الصناعة والتعليم الخاصة بالجامعات وخبراء في البلد التي تم تقديم الطلب من خلالها.

وتم الإعلان عن فوز د. هاني شودري، عن فئة الإنجاز المهني والحائز على درجة الماجستير بامتياز من جامعه شيفيلد ودرجة الدكتوراه في الطب السريري من جامعة أكسفورد وهو الآن أستاذ مساعد في الطب السريري وعلوم الجينوم في جامعة الملك عبدالعزيز.

بينما فاز رئيس جمعية الطلبة السعوديين د. فواز سعد، عن فئة ريادة الأعمال، خلال دراسته للحصول على درجة الدكتوراه في الكيمياء في جامعة كارديف، والذي استطاع تنظيم أكثر من 120 من الأحداث العلمية والاجتماعية والتدريبية لنحو 14 ألفا من الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة المتحدة بصفته.

وحقق د. عبد الله الفريدان، جائزة الأثر الاجتماعي، لاستخدامه المعرفة والخبرات التي اكتسبها أثناء دراسته لكلا درجتي الماجستير والدكتوراه في اللغويات في جامعة إسكس لخدمة مجتمعه، ودعمه لمئات الطلاب ليستقروا في كولشستر والتسجيل في الجامعة.

د. تمارا الطيب