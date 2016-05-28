أخبار عاجلة

عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: ولد مؤخرا ما يعرف بالدين الموازي .. وهو امتداد لفكر الخوارج -
مساء الأنوار: لقطات حصرية لبعثة فريق كرة اليد بالأهلي في مدينة أغادير المغربية -
مساء الأنوار - طارق العشري: أشعر دائماً بقدرتي على تحقيق الفوز أمام الزمالك -
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

انتهاء البروفات النهائية لمناورات «أفس 2016» في تركيا

Google+ Print

شهدت منطقة سفريهيسار بمدينة أزمير التركية البروفات النهائية لمناورات التمرين " أفس 2016 " بحضور قادة

الجيش التركي وقادة الوحدات من الدول المشاركة والملحق العسكري السعودي بأنقرة العميد البحري الطيار الركن خالد بن حسين العساف.

العقيد الشهري: العمل يتطلب احترافية عالية ولا يحتمل وقوع الأخطاء

وبدأت المناورات النهائية والتدريبات المشتركة التي تشارك فيها قوات متعددة من الدول المشاركة في بيئة قتالية مختلطة والعمل على تنفيذ السيناريو والخطط التي تم انطلاقها منذ أشهر في جمهورية تركيا.

وأفاد قائد التمرين العقيد البحري الركن علي بن محمد الشهري أن هذا العمل يتطلب احترافية عالية في التنفيذ ولا يحتمل الوقوع في الخطأ، وقد تم تنفيذ عدة عمليات منها الهجوم الجوي بكثافة نيران عالية في تضاريس وطبوغرافية أرض مختلفة وذلك لإسناد القوات في أرض المعركة، ثم الهجوم المكثف بالطائرات العمودية وعمليات الاستطلاع واقتحام الشواطىء بالزوارق المطاطية وفتح الثغرات لتنفيذ عمليات الإبرار البحري للقوات التي تعد من أصعب العمليات القتالية والهجوم على منطقة الهدف.

وأضاف أن العمليات تزامنت مع الدعم الجوي القريب ثم اقتحام بالطائرات العمودية والقبض على عناصر إرهابية والقفز الحر التكتيكي وعمليات القناصة وعمليات البحث والإنقاذ وعمليات اختراق وكسح الألغام، وأخيرًا تنفيذ المساعدات الإنسانية في أرض المعركة.

image 0

جانب من عمليات الدعم الجوي

image 0

أفراد القوات المسلحة المشاركون في المناورات (واس)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية