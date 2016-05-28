محادثات الكويت: اتفاق على تبادل السجناء قبل رمضان... والحوثيون يخفون صحافيين معتقلين

قالت مصادر في اليمن إن الحكومة الشرعية اليمنية والانقلابيين قد اتفقوا في الكويت على تبادل السجناء قبل بدء شهر رمضان، يأتي القرار كإظهار لحسن النوايا بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية الشرعية في الوقت الذي دخلت فيه محادثات السلام الساعية لإنهاء الحرب شهرها الثاني، وقالت مصادر من وفد الحوثيين إنه سيتم مبادلة ألف سجين بينما قال مصدر بالحكومة إن الاتفاق ينص على إطلاق سراح "كل المعتقلين" وعددهم أكثر من أربعة آلاف. وقالت مصادر الحوثيين إن الطرفين سيقدمان قوائم بالسجناء المطلوب إطلاق سراحهم إلى وسطاء الأمم المتحدة خلال يومين على أن يشكل بعدها "لجان محلية" لتسهيل عمليات التبادل.

وفي مؤتمر صحافي في وقت سابق قال مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد للصحافيين إن مسؤولين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التقوا بالوفدين لشرح الدور المحتمل للجنة في عملية مبادلة سجناء. ومبادلة السجناء مؤشر طال انتظاره لتقدم المحادثات.

إلى ذلك أعلنت أسر 10 صحافيين يمنيين مختطفين في أحد سجون جماعة أنصار الله الحوثية بصنعاء، اختفاءهم بشكل مفاجئ بعد 18 يوما من إضرابهم عن الطعام نظرا لاستمرار اختطافهم وتعرضهم لمعاملة سيئة من قبل مسلحي الجماعة.

وأوضحت الأسر في بيان لها: "بينما كنا ننتظر خبر إطلاق سراح أبناءنا الصحافيين المضربين عن الطعام منذ 18 يوما على التوالي؛ تفاجأنا باختفائهم من سجن احتياطي بمنطقة هبرة بصنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ونقلهم إلى جهة مجهولة"، وأكدت الأسر أن "حالاتهم كانت الصحية تستدعي نقلهم الى المستشفى بشكل فوري". وقال البيان "تدهورت الحالات الصحية لأبنائنا وزادت سوءا، مع تفاقمها يوما بعد يوم، فيما لا يزال الحوثيون مستمرين بتعذيبهم وتهديدهم ومنع الزيارة عنهم".وحمّل البيان نفسه جماعة الحوثي المسلحة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الصحافيين، مطالبا في الوقت ذاته بالكشف عن مصيرهم ونقلهم فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج وإطلاق سراحهم.