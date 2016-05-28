إصابة 8 أشخاص بحروق شديدة فى انفجار أنبوبة غاز بالبحيرة

أصيب، منذ قليل، 8 أشخاص بحروق شديدة إثر انفجار أنبوبة غاز بأحد المنازل بمركز أبو حمص بالبحيرة.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطاراً بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين انفجار أنبوبة غاز بمنزل شخص يدعى سمير المشد الكائن بعزبة عامر التابعة لقرية بسنتواى مركز أبو حمص.

وأسفر الانفجار عن إصابة 8 أشخاص بحروق شديدة، تم نقل 6 منهم إلى مستشفى رشيد وكفر الدوار بالإضافة إلى نقل 2 إلى مستشفى رأس التين بالاسكندرية نظراً لخطورة حالتهما، وجارى تحرير محضر بالحادث تمهيداً لاحالته للنيابة العامة.

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