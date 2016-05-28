ننشر نتائج انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة المحلة

أسفرت انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة المحلة بمحافظة الغربية عن فوز المستشار أحمد الشافعى رئيس محكمة الاستئناف ورئيس محكمة جنايات كفر الشيخ بمنصب رئيس مجلس إدارة النادى، وفوز كل من المستشار أسامة محمود رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ والمستشار شريف عرابين بعضوية مجلس الإدارة.

وكانت انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة المحلة قد أجريت، أمس الجمعة، بحضور أعضاء الجمعية العمومية للنادى وسط تأمين من الشرطة تحت إشراف اللواء دكتور مشير فايز حكمدار أمن المحلة، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود.

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