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بالصور.. فودة يستقبل وفدا من جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية المصرية

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بالصور.. فودة يستقبل وفدا من جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية المصرية بالصور.. فودة يستقبل وفدا من جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية المصرية
استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء صباح اليوم وفد من جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية المصرية بمطارشرم الشيخ الدولى، وفى المساء تكرر اللقاء حيث تناول العلاقات المميزة بين وفرنسا. على المستويين الرسمى والشعبى وأشاد الوفد بالإجراءات الأمنية التى توفر لكافة السائحين الأمان وهى تفوق على حد قولهم الإجراءات فى أكبر الدول الغربية وهذا الأمر مغاير تماما لما تبثة وسائل الإعلام فى الغرب.

وعلى إثر ذلك طالب الوفد بزيارة مدينة سانت كاترين والتى تمثل لهم أهمية كبرى مثل كافة الشعب الفرنسى الذين لهم شغف كبير بالسياحة الثقافية وهو ماتم ترتيبة على الفور، وقد رحب المحافظ بالوفد فى مدينة السلام وتمنى لهم إقامة سعيدة سواء فى مكان إقامتهم أو أثناء جولاتهم السياحية فى كافة أرجاء مدن محافظة جنوب سيناء حيث الأمن والأمان الذى سوف يلمسوه بانفسهم وذلك من خلال شرح على الخريطة للأماكن السياحية وإجراءات التأمين المحكمة وتمنى أن يكونوا سفراء لنا فى بلادهم عند العودة موضحين الصورة الحقيقية للأمن والأمان فى كافة أرجاء البلاد ثم قام بإهدائهم درع المحافظة تقديرا لهم ولشعب فرنسا الصديق.

فودة يستقبل وفدا من جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية المصرية (1)

فودة يستقبل وفدا من جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية المصرية (2)

فودة يستقبل وفدا من جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية المصرية (3)

فودة يستقبل وفدا من جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية المصرية (4)


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