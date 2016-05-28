"كنيسة الإسكندرية" تنظم الاثنين اجتماع صلاة من أجل المظلومين بأحداث المنيا

أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، عن تنظيم اجتماع صلاة لكل شعب الإسكندرية، يوم الاثنين المقبل، بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، من أجل المتضررين والمظلومين بأحداث المنيا.

وكانت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية أصدرت بيانًا ، أدانت فيه أحداث قرية الكرم بالمنيا، مؤكدة استيائها من الحادث.

وطالبت الكنيسة، فى بيانها، بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، قائلة: "إن مصر لن تنهض إلا بتطبيق القانون على كل مخطئ دون تفرقة ودون حسابات مرتعشة تخاف من المجرم تحت أى حجة، ونحن نخشى تكرار هذه الأمور طالما لا يوجد قانون يطبق".

كنيسة الإسكندرية تدين حادث المنيا وتطالب بسرعة ضبط الجناة

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