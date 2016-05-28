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أهالى قتيل "الوايلى" يطالبون بالقصاص أثناء تشيع جنازته بالعباسية

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أهالى قتيل "الوايلى" يطالبون بالقصاص أثناء تشيع جنازته بالعباسية أهالى قتيل "الوايلى" يطالبون بالقصاص أثناء تشيع جنازته بالعباسية
طالب أهالى قتيل قسم الوايلى بالقصاص له من قاتليه ، وذلك خلال تشيع جنازته، مشددين على ضرورة معاقبة الجناة وتنفيذ القصاص العادل فيهم، وقد لقى المسن مصرعه أول أمس الأربعاء، أثر تعدى بعض أفراد مباحث قسم شرطة الوايلى عليه لطرده بالقوة الجبرية من قطعة أرض لصالح شخص أخر، حيث قام رجال الشرطة بالتعدى عليه بالضرب المبرح أمام الأهالى بالمنطقة وتم إقتياده الى قسم الشرطة فى حالة إعياء شديد توفى على أثرها كما أثير على مواقع التواصل الإجتماعى، التى وثقت لحظة إعتداء رجال الشرطة على المجنى عليه وعلى أسرته .

وكانت أهالى منطقة موسى قطاوى بالعباسية شيعوا بالأمس عقب صلاة الجمعة جثة المجنى عليه بعد تسلمها من مصلحة الطب الشرعى بعد أن تم توقيع الكشف الطبى على الجثمان للوقوف على الأسباب الحقيقة للوفاة كما أمرت النيابة، حيث تحولت مراسم تشيع الجثمان إلى مظاهرة ضد ممارسات الشرطة المتجاوزة وضد ضباط مباحث قسم شرطة الوايلى.


>محامى أسرة ضحية قسم الوايلى: النيابة أمرت بنقل جثته للمشرحة
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