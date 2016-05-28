أخبار عاجلة

عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: ولد مؤخرا ما يعرف بالدين الموازي .. وهو امتداد لفكر الخوارج -
مساء الأنوار: لقطات حصرية لبعثة فريق كرة اليد بالأهلي في مدينة أغادير المغربية -
مساء الأنوار - طارق العشري: أشعر دائماً بقدرتي على تحقيق الفوز أمام الزمالك -
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم.. ولجان إلكترونية لكشف الغش

Google+ Print
بدء امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم.. ولجان إلكترونية لكشف الغش بدء امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم.. ولجان إلكترونية لكشف الغش
تبدأ، اليوم السبت، امتحانات الشهادات الأزهرية ( الثانوية بقسميها العلمى والأدبى، والبعوث الأزهرية، والشعبة الإسلامية )، حيث يؤدى 160 ألف طالب وطالبة الامتحانات فى 582 لجنة مركزية، ويفتتح طلاب وطالبات القسم العلمى اليوم السبت مارثون الامتحانات بمادتى الفقه والميكانيكا.

ووجه الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر كلمة للطلاب بضرورة الالتزام بالضوابط الموضوعة لأداء الامتحان وعدم محاولة الغش بأى وسيلة حتى لا يعرض نفسه لإجراءات قانونية مشددة، مشيراً إلى وجود لجان الكترونية تعمل على مدار اليوم لكشف الوسائل والمواقع التى تعمل على تسهيل عملية الغش أو تمرير الأسئلة، مؤكداً أن امتحانات هذا العام تم وضعها وفقاً للضوابط والمعايير التى تتيح للطلاب المتفوقين اثبات جدارتهم وفى نفس الوقت تعطى الفرصة للجميع فى الإجابة والنجاح.

وطالب وكيل الأزهر أولياء الأمور بضرورة العمل على تشجيع أبنائهم على المذاكرة وعدم الاقتراب من وسائل الغش، مضيفاً أن "الطلاب أمانة فى أعناقنا، ولن نسمح لأحد أن يرهبهم أو يعمل على تدمير مستقبلهم" .

وناشد وكيل الأزهر المراقبين عدم السماح بالغش والتسيب داخل اللجان وأن يؤدى كل منهم عمله بأمانة وإخلاص، مبشراً الجميع بوجود مكافأت كبيرة لمن يعمل على وقف الغش وكشفه، مطالباً رؤساء اللجان بالمرور على جميع اللجان وعدم السماح بالتسيب لأن من يثبت تقاعسه عن أداء عمله سيتم معاقبته وفقاً للضوابط والقوانين التى تصل لحرمانه من جميع أعمال الامتحانات مدة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة.

بالفيديو.. الأزهر لمواقع تسريب الامتحانات: أنتم تتحدوننا ونحن نقبل التحدى
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!