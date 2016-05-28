بدء امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم.. ولجان إلكترونية لكشف الغش

تبدأ، اليوم السبت، امتحانات الشهادات الأزهرية ( الثانوية بقسميها العلمى والأدبى، والبعوث الأزهرية، والشعبة الإسلامية )، حيث يؤدى 160 ألف طالب وطالبة الامتحانات فى 582 لجنة مركزية، ويفتتح طلاب وطالبات القسم العلمى اليوم السبت مارثون الامتحانات بمادتى الفقه والميكانيكا.

ووجه الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر كلمة للطلاب بضرورة الالتزام بالضوابط الموضوعة لأداء الامتحان وعدم محاولة الغش بأى وسيلة حتى لا يعرض نفسه لإجراءات قانونية مشددة، مشيراً إلى وجود لجان الكترونية تعمل على مدار اليوم لكشف الوسائل والمواقع التى تعمل على تسهيل عملية الغش أو تمرير الأسئلة، مؤكداً أن امتحانات هذا العام تم وضعها وفقاً للضوابط والمعايير التى تتيح للطلاب المتفوقين اثبات جدارتهم وفى نفس الوقت تعطى الفرصة للجميع فى الإجابة والنجاح.

وطالب وكيل الأزهر أولياء الأمور بضرورة العمل على تشجيع أبنائهم على المذاكرة وعدم الاقتراب من وسائل الغش، مضيفاً أن "الطلاب أمانة فى أعناقنا، ولن نسمح لأحد أن يرهبهم أو يعمل على تدمير مستقبلهم" .

وناشد وكيل الأزهر المراقبين عدم السماح بالغش والتسيب داخل اللجان وأن يؤدى كل منهم عمله بأمانة وإخلاص، مبشراً الجميع بوجود مكافأت كبيرة لمن يعمل على وقف الغش وكشفه، مطالباً رؤساء اللجان بالمرور على جميع اللجان وعدم السماح بالتسيب لأن من يثبت تقاعسه عن أداء عمله سيتم معاقبته وفقاً للضوابط والقوانين التى تصل لحرمانه من جميع أعمال الامتحانات مدة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة.

بالفيديو.. الأزهر لمواقع تسريب الامتحانات: أنتم تتحدوننا ونحن نقبل التحدى

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