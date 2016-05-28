«سياحة القصيم» و«البلدية» تعيدان بلدة عيون الجواء التراثية للحياة

اجتذبت بلدة عيون الجواء التراثية والواقعة بمحافظة عيون الجواء العديد من زوار منطقة القصيم وأغرتهم بساطتها وتكويناتها بالتجول بين أحيائها ومنازلها الطينية وجامعها وسوقها الكبير ومدرستها ومزارعها وآبارها وعناصرها التي صمد العديد منها امام تأثيرات الزمن.

من أكبر البلدات التراثية في نجد.. وأعيد ترميمها بأربعة ملايين و700 ألف

وتعد البلدة نموذجا للبلدات النجدية القديمة، فهي تشتمل على مبانٍ طينية بعضها باق على بنائه القديم وعلى ممرات متعرجة، وتتميز البلدة بكثرة منازلها وتقاربها وارتباطها بأزقة صغيرة، وتعد من أكبر البلدات التراثية في نجد، فأحيائها كثيرة ومتعددت الأسماء، منها اللحايق - البلاد - المالكة - الحيالة - حرشان - الصفا - عوجان - المنارة – المعلق، وقد شكلت الاحياء تقارباً مكانياً واجتماعياً في الزمن الماضي.

إعادة البلدة للحياة

رئيس بلدية محافظة عيون الجواء م. صالح الضالع أوضح ان البلدية أدركت أهمية البلدة القديمة وقامت بإعادة ترميمها على من مرحلتين، الأولى بمبلغ مليون ريال وشملت هذه المرحلة ترميم الجامع القديم وسكن الإمام ومدرسة الكتاتيب والمدرسة السعودية الأولى ومقر الضيافة، اما المرحلة الثانية فبلغت تكاليفها ثلاثة ملايين و700 الف ريال، وقد جرى تنفيذ أغلب الممرات وعمل ارضية للشوارع وتحسين وتركيب أبواب للمنازل وبناء محلات السوق القديم وتنفيذ المزرعة التقليدية وترميم بعض المساجد الصغيرة وترميم للمجلس، مبيناً ان العمل نفذ بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم والتي قدمت الدعم الفني للمشروع.

عناصر البلدة القديمة

تتكون البلدة القديمة من عدد من المنازل الطينية القديمة وجامع يعتبر من أكبر وأقدم الجوامع ومدرسة للكتاتيب ملحقة به افتتحت عام 1364هـ، وكان يعلم فيها القرآن الكريم والقراءة والكتابة ومدرسة نظامية استمرت الدراسة فيها حتى عام 1392ه خرجت العديد من الوزراء ووكلاء الوزارات وممَن يعملون في قطاعات الدولة المدنية والعسكرية، كما تشتمل القرية على سوق المجلس والذي يتكون من عدد كبير من المحلات فقد كانت تعد مركزاً تجارياً ضخماً يضم 40 محلاً "دكاناً"، ويتوسط المحلات ساحة للبيع والشراء، كانت تشهد ايام الجمع نشاطاً وتبادلاً تجارياً بين أهالي البلدة والقادمين اليها من ابناء البادية وساكني القرى المجاورة.

وتتكون عناصر منازل البلدة التراثية الطينية من مجلس للضيوف اشتهر باسم القهوة وغرف نوم والقبة والمطبخ وغرفة لحفظ الأطعمة تعرف بالصفة وحوش صغير الليوان، وتعتبر القهوة من أهم المكونات في المنزل وأكبرها مساحة وتحتوي على اوجار "مكان ايقاد النار" وكمار لوضع الأواني التي يحتاجها وفتحات للتهوية، ويزين المجلس بالزخارف الجبسية ذات التصاميم الجميلة.

موقع جذب سياحي

من جانبه، اوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم ابراهيم بن علي المشيقح ان القرية التراثية حظيت باهتمام أمير منطقة القصيم وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصنفت ضمن مواقع الجذب السياحي ذات الإمكانات العالية وأدرجت القرية ضمن القرى التراثية في المملكة عام 1433ه، وقد زارها رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للقرية وتجول فيها، كما اقيمت اول فعالية سياحية وتراثية بالبلدة في ملتقى التراث العمراني الخامس بالقصيم.

وأضاف المشيقح ان هناك تنسيقاً وجهوداً حالياً لتسويق البلدة وتفعيلها بأنشطة تتناسب معها وبالتنسيق مع لجنة التنمية السياحية بمحافظة عيون الجواء والبلدية، كما تم إطلاق مبادرة من لجنة التنمية الاجتماعية بعيون الجواء بالتنسيق مع فرع الهيئة والبلدية وأحد الرعاة من القطاع الخاص وتدشين برنامج "سياحة وضيافة" ويستهدف اقامة عدد من البرامج السياحية والتعريفية بالبلدة للسياح وضيوف المحافظة.

فعاليات تنفذها سياحة القصيم في البلدة لتنشيطها

منازل وممرات القرية تم ترميمها بثلاثة ملايين و700 ألف

عدد من الدكاكين تحيط بساحة السوق

جامع القرية.. رمم في المرحلة الأولى بمليون ريال