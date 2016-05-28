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المقاصة يسقط في فخ التعادل مع الجيش

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المقاصة يسقط في فخ التعادل مع الجيش المقاصة يسقط في فخ التعادل مع الجيش

فشل للمقاصة في الفوز على طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الأسبوع 30 من الدوري المصري.

المباراة كانت متوسطة المستوى ولم تشهد الكثير من الفرص باستثناء واحدة أضاعها نانا بوكو مهاجم المقاصة بغرابة من داخل منطقة الست ياردات في الدقيقة 14 وانفراد آخر في الدقيقة 46.

فيما تصدى أحمد مسعود حارس المقاصة لفرصة طلائع الجيش الوحيدة عن طريق ركلة حرة سددها محمد رزق في الدقيقة في الدقيقة 26.

وبهده النتيجة يرتفع رصيد المقاصة لـ43 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة عن الداخلية صاحب المركز السابع مع مباراتين مؤجلتين للفريق الفيومي.

فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 37 ليحتل المركز الـ11 في جدول الترتيب.

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