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حوار في الجول - محمد حلمي يوجه رسالة إلى شيكابالا وباسم ويتحدث عن ' صفقات الزمالك '

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حوار في الجول - محمد حلمي يوجه رسالة إلى شيكابالا وباسم ويتحدث عن ' صفقات الزمالك ' حوار في الجول - محمد حلمي يوجه رسالة إلى شيكابالا وباسم ويتحدث عن ' صفقات الزمالك '

هل بدأ في تحديد ما يحتاجه الزمالك في سوق الانتقالات؟ ماذا عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" وباسم مرسي وأحمد عادل جمعة؟ محمد حلمي المدير الفني للزمالك يتحدث لـFilGoal.com.

الزمالك حقق الانتصار السابع على التوالي في الدوري بعد الفوز على إنبي. انتصار هو السادس للفريق تحت قيادة محمد حلمي.

ليصل الزمالك إلى النقطة 63 من 30 مباراة ويواصل مطاردة المتصدر الأهلي صاحب الـ68 نقطة من 29 مباراة.

وأجاب محمد حلمي لـFilGoal.com عن (هل حدد احتياجات الزمالك في الموسم الجديد؟) ورسالة إلى شيكابالا.

وكل ما يلي على لسان مدرب الزمالك

الصفقات

"لم أحدد أي شيء حتى الآن".

"اهتمامي فقط كان مع الزمالك من أجل تحقيق الانتصارات".

"لم أتطرق لسوق الانتقالات في الوقت الحالي".

"عودة الزمالك كان أهم بالنسبة لي من الصفقات الجديدة".

"يوجد مجموعة عناصر مميزة وعلى مستوى عالي تحتاج إلى فرصة مع الفريق".

"يوجد من لم يتاح له فرصة حتى اللحظة ولذلك لن أقدر على تقييمهم".

"وأثق أنهم سوف يثبتون وجودهم في الوقت المقبل".

شيكابالا

"في الفترة الحالية أتمنى أن يعود شيكابالا القديم".

"شيكابالا الذي يعرفه الجميع ويقتنع بيه الجميع. أتمنى أن يعود".

"يحتاج إلى العودة إلى الصورة الجميلة التي يريد الجميع رؤيتها".

"بعد التوقف الدولي سيكون أفضل وأتوقع ذلك".

باسم مرسي

"مشاركة باسم؟ الملعب متاح للجميع والأفضل سوف يشارك".

"باسم لاعب مهم للغاية ومؤثر وينقصه فقط بعض التركيز".

"أمام للمقاصة كان أفضل بكثير وتشعر أنه يريد العودة من جديد وكان رائعا ولكنه تعرض للطرد".

"الطرد أثر عليه وأوقف عودته بشكل ما".

"لدية الرغبة للعودة إلى مستواه المعهود ويقدر على ذلك".

الثبات على محمد عادل جمعة؟

"لا يوجد اعتماد بعينه على لاعب".

"الأفضل هو من سوف يشارك في المباريات".

"من يخوض التدريبات بشكل جيد ويظهر الرغبة المطلوبة للتواجد في المباريات ويُنفذ التعليمات بشكل جيد هو من سيلعب دائما".

"محمد عادل يُنفذ المطلوب منه وينفذ التعليمات بشكل جيد ولذلك يشارك".

"إذا لم يفعل ذلك لن يشارك وسوف يشارك من يفعل".

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