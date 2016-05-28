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حوار في الجول - عمرو زكي يكشف تفاصيل احترافه مجددا في أوروبا وحلم الزمالك قبل الختام

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حوار في الجول - عمرو زكي يكشف تفاصيل احترافه مجددا في أوروبا وحلم الزمالك قبل الختام حوار في الجول - عمرو زكي يكشف تفاصيل احترافه مجددا في أوروبا وحلم الزمالك قبل الختام

رحلة أوروبية جديدة على مشارف الانطلاق لعمرو زكي مهاجم منتخب والزمالك الأسبق. هذا ما يكشفه اللاعب في حواره مع FilGoal.com.

عمرو زكي وجه رسالة في البداية إلى عماد متعب عبر FilGoal.com. (تعرف عليها من هنا)

ولكن هنا في الحديث المطول يتحدث عمرو زكي عن رحلة أوروبية قادمة له ورغبته الأخيرة قبل ختام المسيرة الكروية. ومن هم الأفضل في الدوري المصري؟

وكل ما يلي على لسان البلدوزر عمرو زكي في حديثه مع FilGoal.com..

رحلة أوروبية جديدة

"أمتلك عرضا من أحد الأندية المميزة في الدوري الفنلندي الممتاز".

"الاتفاق تم بنجاح ويتبقى فقط سفري لوضع اللمسات الأخيرة للتعاقد والتوقيع على العقود".

"لن أذكر أسم النادي الآن ولكنه أحد الأندية الكبيرة والمحترمة للغاية في فنلندا ويسير بشكل جيد جدا في الدوري".

"سأسافر إلى فنلندا الأسبوع المقبل لأبدأ رحلتي الجديدة".

الاستعدادات

"انتهيت من فترة الاستعداد في صالة الجيم وسأبدأ من يوم الجمعة المشاركة في تدريبات أحد الفرق لأصبح في لياقة جيدة قبل سفري".

"نجحت في إعادة لياقتي وتقليل وزني".

الزمالك

"سوف أقوم بوضع بند في عقدي مع الفريق الفنلندي يُفيد برحيلي بشكل ودي في حالة وصول عرضا وفرصة مناسبة بالنسبة لي".

"أتمنى بالطبع العودة من جديد إلى نادي الزمالك".

"مشاركتي في فنلندا من أجل استعادة مستواي ووضع قدمي في الملعب من جديد. وأتمنى العودة لمنزلي الزمالك من جديد".

"الزمالك يعد من الأولويات بالنسبة لي. خاصة مع وجود ترحيب جماهيري وترحيب من اللاعبين. وهذا شرف لي أن أعود مجددا للزمالك وأختم مسيرتي الكروية في الزمالك".

المهاجم الأفضل

"مروان محسن من أفضل المهاجمين في الوقت الحالي".

"أتمنى أن ينضم إلى الزمالك".

"أتمنى أيضا أن يعود عمرو جمال مهاجم الأهلي من جديد إلى الساحة".

"أما باسم مرسي من أفضل المهاجمين. في الموسم الماضي أشدت به كثيرا وكان رقم 1 في مصر".

"لاعب قيمته كبيرة جدا ويلعب لنادي وكيان كبير مثل الزمالك".

"أتمنى عودة كل هؤلاء النجوم من أجل مصلحة منتخب مصر أولا".

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