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إكرامي يرد بقوة على ' هروبه من منتخب مصر '

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إكرامي يرد بقوة على ' هروبه من منتخب مصر ' إكرامي يرد بقوة على ' هروبه من منتخب مصر '

رد شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي بقوة على "ادعاء الإصابة من أجل الهروب من منتخب مصر".

إكرامي تعرض لإصابة في مران الأهلي قبل لقاء المقاولون العرب. ليغيب عن انتصار الفريق أمام الذئاب إلى جانب استبعاده من قائمة بسبب الإصابة.

وخرجت العديد من الأقاويل لتشير لـ"هروب إكرامي من المنتخب وأنه ليس مصابا". ليرد الأخير بقوة.

وقال شريف إكرامي: "كفاية تضليل واصطناع و"فبركة" أحداث هدفها الفتنة".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "الحقيقة دائما ما تكون واضحة أمام الجميع ولكن من لهم أغراض أخرى لا ينظروا نهائيا إلى الحقيقة. هدفهم واضح وهو تشويه الأشخاص وإثارة الفتن واصطناع الرأي العام".

وواصل "هل هذا هو هدف الإعلام؟ هل الهدف أصبح ليس إيضاح الحقيقة وإنما استغلال الأحداث المفبركة؟!".

وتابع "هذا الأمر حدث أيضا مع أحمد الشناوي حارس الزمالك بصورة الصورة. وحدث من قبل مع حسام غالي".

"بتلك الادعاءات تتهمون الأطباء والمنتخب وكل شيء. والهدف الفتنة فقط".

المنتخب

وأكمل إكرامي حديثه قائلا: "كنت أتمنى التواجد مع منتخب مصر وكذلك التواجد أمام المقاولون العرب".

"تواصلت مع إيهاب لهيطة وطبيب منتخب مصر وتحدثا بشأن الإصابة وتمنيت للمنتخب التوفيق وهم كذلك".

"إصابتي قد تمتد إلى 10 أيام أو أسبوعين. والآن في فترة استشفاء وأتمنى عودتي سريعا".

وأتم حديثه قائلا: "حزين للغاية من طريق الإعلام في مصر".

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فيديو اليوم السابع

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