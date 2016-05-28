"رى سوهاج": ندرة المياه بالترع نتيجة طبيعية بسبب الانتقال للموسم الصيفى

أكد المهندس إبراهيم عبدالمنعم مدير عام الرى بسوهاج، إن ما يتردد عن ندرة المياه بالترع خلال الفترة الماضية نتيجة طبيعية خلال الفترة الانتقالية بين الموسم الشتوى والموسم الصيفى، وأن تصرفات المياه فى هذه الفترة تكون أقل ما يمكن، وتبدأ زيادتها بالتدريج طبقا للزراعات الصيفية حتى تصل لذروتها.

وأضاف فى بيان له، بأنه يتم توافر المياه فى مواعيدها المقررة طبقا لأدوار العمالة المعمول بها فى المحافظة إلا أنه توجد بعض الشكاوى، أساسها أن المزارعين يطلبون المياه بمجرد تجهيز الأرض للزراعة دون الانتظار لأدوار العمالة المقررة لهم ويتم حسم الشكاوى أولا بأول بالاتصال المباشر بالمزارعين وبالتنسيق مع أجهزة المحافظة ومديرية الزراعة ومديرية الرى بالمحافظة.

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