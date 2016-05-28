قوات الجيش العراقى تتقدم باتجاه مدينة الفلوجة لتحريرها من المسلحين

تقدمت القوات العراقية باتجاه الفلوجة من الجنوب، أمس الجمعة، بهدف الاحاطة الكاملة بالمدينة التى يسيطر عليها المسلحون، حسبما أعلنت قوات مكافحة الإرهاب رفيعة المستوى العراقية.

وقال الفريق عبد الوهاب السعدي، رئيس القوات "قواتنا الآن فى عملية إحاطة المدينة من كل (الجهات)". وأضاف "بالقيام بذلك، سنحاصر مدينة الفلوجة بالكامل. ثم سنبدأ اقتحام المدينة من عدة اتجاهات بقوات جديدة، ويتوقع أن تعرقل المتفجرات المفخخة والعدد الكبير من المدنيين غير القادرين على الفرار من سير العملية، حسبما قال السعدى.

وأعربت جماعات حقوقية عن قلقها من استمرار تواجد عشرات الآلاف من المدنيين فى المدينة، والتى يسيطر عليها تنظيم الدولة منذ عامين.