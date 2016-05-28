فيلم سياسي ألماني يحصل على جائزة “لولا” الذهبية

في ختام مهرجان الأفلام الألمانية تم منح جائزة "لولا" الذهبية للفيلم السياسي "الدولة ضد فريتس باور" الذي يتناول تعامل المؤسسة القضائية مع المسؤولين النازيين السابقين. وكان الفيلم مرشحا بقوة لنيل الجائزة.

> حصل الفيلم السياسي الألماني والذي يحمل عنوان "الدولة ضد فريتس باور" على جائزة "لولا" الذهبية مساء اليوم الجمعة(27 أيار/مايو) وهي أكبر وأشهر جائزة ألمانية تمنح في مهرجان الأفلام الألمانية سنويا. وتدور قصة الفيلم حول معركة مدعي عام ألماني واسمه فريتس باور من أجل تقديم مسؤولين نازيين سابقين أمثال أدولف أيشمان، إلى العدالة عقب الحرب العالمية الثانية، حسب ما أعلنت الأكاديمية الألمانية للأفلام.

وكان صراع المدعي العام باور ضروريا نظرا لبقاء الكثير من أنصار النظام النازي في مناصب رفيعة في الدولة حتى بعد الحرب العالمية الثانية والذين لم تكن لهم أي مصلحة في متابعة قضائية لرفاقهم السابقين في الحزب النازي. كما كانوا يحاولون التستر على كل من كان يتهم بارتكاب جرائم في العهد النازي.

ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ/ DW )

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