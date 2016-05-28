موجز المحافظات.. طالبان يشعلان النيران بكنترول مدرسة إعدادى انتقاماً من المراقبين

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الجمعة، أبرزها أنه كشفت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، غموض واقعة إشعال النيران فى كنترول مدرسة للتعليم الإعدادى بقرية الرجدية مركز طنطا، وتبين أن وراء الواقعة طالبين بالمدرسة، انتقاماً من المراقبين لشدة المراقبة فى الامتحان ولضعف مستواهما التعليمى.

وسلّم اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، 5 آلاف جنيه لزوج السيدة سعاد ثابت صاحبة أزمة الكرم التابعة لمركز أبو قرقاص، إعانة عاجلة من المحافظة.

وقال الشيخ محى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: "نجتمع اليوم داخل بيت من بيوت لله بعد وقوع حادث غريب عن المجتمع المصرى، البعض يخيل له أن الإسلام عبارة عن صلاة وصوم والبعض اختزل الإسلام فى بعض العبارات بعيدًا عن السلوكيات".

واستعان شاب يدعى "مصعب . م"، 22 عاما، يسكن إحدى قرى مركز الفشن، جنوب بنى سويف، بصديقه، للانتقام من فتاة تقدم لخطبتها ورفضته، بإلقاء "مية نار" على وجهها.

كان العقيد عمرو العدل مأمور مركز شرطة الفشن ببنى سويف، تلقى إخطارا من نقطة شرطة مستشفى الفشن المركزى، يفيد وصول "هاجر .م"، 16 عاما، طالبة بالمرحلة الثانوية، مصابة بحروق بنسبة 30% بعد إلقاء "مية نار" على جسدها.

وألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على أمين شرطة وموظف بالمحكمة، وبحيازتهما مواد مخدره بقصد الإتجار. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات، تفيد قيام كل من "عزت .ر"،39 سنة أمين شرطة، و"مختار. م "، 53سنة عامل بمحكمة المنيا بالإتجار فى المواد المخدرة.

وعنّف المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، اللواء خالد محيى الدين رئيس الجمرك، بشدة على إهمال متطلبات الحى وانتشار المبانى المخالفة والباعة الجائلين وإشغالات الطريق، خاصة فى منطقة القلعة السياحية، والانشغال بالصور حول الإنجازات، وذلك على جروب "إنجازات حى الجمرك" على "واتس آب".

و إلى أهم الأخبار:

- ضبط طالبين أشعلا النيران بكنترول مدرسة إعدادى بطنطا انتقاما من المراقبين

>

- محافظ المنيا يصرف 5 آلاف جنيه إعانة عاجلة لزوج صاحبة أزمة الكرم

>

- أمين عام مجمع البحوث الإسلامية: حادث المنيا غريب عنا.. والإسلام دين سلوك

>

- رفضت الزواج منه.. فانتقم منها بتشويهها بـ"مية نار" ببنى سويف

>

- القبض على أمين شرطة وموظف بمحكمة المنيا بحوزتهم 2000 قرص مخدر

>

- محافظ الإسكندرية يُعنف رئيس حى الجمرك على "واتس آب": أنت نايم فى العسل

>

أخبار متعلقة:

- أخبار مصر للساعة 6.. البابا تواضروس يفوض الأنبا مكاريوس لحل أزمة المنيا

>

- موجز المحافظات.. التحفظ على 20 مليون جنيه أموال أفراد عائلة "الدكش"

>

- موجز المحافظات.. حراسة على منزل نائبة بعد تصريحها "الصحفيين عايزين يندبحوا"

>