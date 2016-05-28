فلاديمير بوتين: السياح الروس اضطروا للتخلى عن الاستجمام فى مصر

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن السياح الروس اضطروا للتخلى عن الاستجمام فى الأماكن التقليدية التى اعتادوا عليها مثل مصر ، موضحاً أن جزءا كبيرا من السياح الروس مستعدون للتركيز على السياحة فى اليونان.

وأوضح بوتين خلال زيارته لليونان ولقائه بالحكومة اليونانية وفقا لوكالة "تاس" الروسية اليوم، أن السياح فى أثينا سيكون عددهم أكبر إذا تم حل مشكلة التأشيرات بسرعة، مشيراً إلى أن السياحة مهمة جداً بالنسبة للمواطنيين الروس.

وأعرب بوتين عن ثقته بأن تنفيذ برنامج العمل المشترك فى مجال السياحة حتى عام 2018، سيسهم فى نمو التبادل السياحى.

وكان قد وصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى اليونان فى زيارة رسمية مدتها يومين، حيث يلتقى بوتين خلال زيارته مع الرئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس ورئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس.

- بالصور.. اخبار اليونان .. فلاديمير بوتين يصل أثينا ويلتقى الرئيس اليونانى

>

>