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ننشر الخطوط الساخنة لوزارة الصحة لتلقى شكاوى الأدوية المبالغ فى أسعارها

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ننشر الخطوط الساخنة لوزارة الصحة لتلقى شكاوى الأدوية المبالغ فى أسعارها ننشر الخطوط الساخنة لوزارة الصحة لتلقى شكاوى الأدوية المبالغ فى أسعارها
أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، أنه تم تخصيص خطين لتلقى الشكاوى الخاصة بالارتفاع المبالغ فيه بأسعار الأدوية، وهما 0225354150 و 0225354100، ويعملان حالياً من 10 صباحاً وحتى 11 مساءاً .

وقال المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الخطوط ستعمل بداية من يوم الاثنين المقبل أثناء مواعيد العمل الرسمية من الـ 9 صباحاً وحتى الـ3 مساءاً ، مضيفاً أن الخطوط تلقت استفسارات كثيرة من الجمهور حول الدواء .


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