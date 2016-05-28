نهائي_الأبطال تحليل في الجول – كيف يكسر ريال مدريد جدار أتليتكو الدفاعي

تحسم الخبرات الأمور العالقة في ثواني أنت فقط بحاجة لأن تؤمن بقدراتك هذا ما يقولونه، لكن في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد لم يعد الأخير بنفس السذاجة التي كان عليها منذ عامين.

يتميز أتليتكو مدريد بصلابة دفاعية غير عادية مع مدربه دييجو سيميوني إذ لم يستقبل سوى ستة أهداف فقط خلال 12 مباراة خاضها في المسابقة الأوروبية خلال الموسم الجاري.

فكيف يكسر ريال مدريد هذا الجدار الدفاعي للأتليتيFilGoal.com يرصدها عبر التقرير التالي.

استقبل ريال مدريد 5 أهداف في مباراتين هذا العام بدوري الأبطال، الأولى ضد شاختار في فترة رافائيل بينتيث والثانية ضد فولفسبورج مع زين الدين زيدان.

عاب ريال مدريد في المباراتين غياب العمق الدفاعي الغائب والتقدم الزائد عن الحد لقلبي دفاعه والبطء في العودة للخط الخلفي مما يخلق الكثير من المساحات.

هذا بالإضافة عن تفكك خط الوسط نفسه دائما ما يتكرر مشهد 5-5 خمس لاعبين من ريال مدريد في الخلف وخمسة في الأمام من دون عمق حقيقي فيتسبب ذلك في مواجهة مباشرة لكيلور نافاس مع هجوم الخصم.

على زيدان أيضا أن يضع نصب عينيه ألا يحتفظ قلبي دفاعه بالكرة لفترة طويلة لأن دييجو سيميوني سيضغط من منتصف الملعب وعليه قد تتواجد ركلة جزاء أو هدف في حالة انفراد توريس أو جريزمان لأن كل من بيبي أو سيرخيو راموس يتخذان من العنف سبيلا لإيقاف الخصم.

التعامل مع الكرات العرضية أيضا أمر أخر فريال مدريد غير تماما هذا الموسم في التعامل مع أي كرة يرسلها الخصم وينظر خط الدفاع للكرة عوضا عن مراقبة الخصم مما يكلف الملكي إما فرصة خطيرة أو هدفا محققا.

رأينا ذلك ضد شاختار وضد مانشستر سيتي وفي الدوري الإسباني ضد رايو فاليكانو على سبيل المثال لا الحصر، يجب أن يهتم المدرب الفرنسي بالطريقة التي يصطف بها لاعبوه داخل منطقة الجزاء.

ومراقبة لاعبي الخصم بصورة جيدة والتركيز على المراقبة بدلا من الكرة والاشتباك مع الخصم في منطقة خطرة.

المرتدات ستؤرق ريال مدريد في وجود جريزمان وتوريس يجب أن يحذر زيدان من تلك الكرات التي ترسل من وسط الملعب أمام اللاعب الفرنسي لأنه عامل السرعة والمحرك الرئيسي لخط هجوم الروخيبلانكوس.

ويجب أن يتعامل بحذر شديد مع المساحات في خط الظهر بالعمق الذي يلعب به كاسيميرو بالإضافة لمساندة إما من توني كروس أو لوكا مودريتش.

استغلال الفرص، حتى وإن كنت قد سجلت 27 هدفا فـ8 منهم كانوا ضد مالمو و8 أخرين ضد شاختار، ماذا عن الدفاع المنظم والقوي؟

ضد فولفسبورج حينما لعب على المرتدات خسر ريال مدريد بنتيجة 2-0، وضد مانشستر سيتي فشل الملكي في تحويل فرصه من الفرص التي سنحت له في المباراة التي انتهت بنتيجة 0-0 في ذهاب نصف نهائي البطولة، على ريال مدريد استغلال كل فرصة ممكنة.

ماذا إذا ما استقبل ريال مدريد أولا؟ الأمر لن يكون مماثلا لما كان عليه الحال مع كارلو أنشيلوتي حينما فاز بنتيجة 4-1 في نهائي 2014.

ريال مدريد في أخر مواجهة مع أتليتكو تأخر بهدف نظيف ولم يتمكن من العودة ولم يجيد التعامل سوى بفردية شديدة مع دفاعات أتليتكو.

تفتيت الثلاثي كريم بنزيمة وجاريث بيل وكريستيانو رونالدو هو أهم ما يفكر به سيميوني وربما يعمد لحشد 8 لاعبين لملء المنقطة الخلفية ويلعب بتوريس فقط من منتصف الملعب وخلفه جريزمان.

حينها يجب أن يكون زيدان جاهزا للرد على تلك المرتدات وذلك من خلال حذر دفاعي شديد، وربما يتمكن من قلب الهجمة لنفسه وتسجيلها حدث ذلك مسبقا مع أنشيلوتي وقد يكرره زيدان مجددا إن التزم فريقه.

مؤخرا ظهرت بعض الفردية في أداء الخط الأمامي لريال مدريد وفي بعض المباريات كان الفريق يفشل في التسجيل بسببها، بإمكاننا تذكر ذلك المشهد في الدقيقة 74 من مباراة مانشستر سيتي.

اختراق لجاريث بيل وبدلا من أن يمررها لزميله فضل أن يخترق ويسجل هو، التسديدات حل جيد لكن حينما تكون كل الطرق للمرمى مغلقة وترغب في فك التكتلات وليس لكتابة المجد الشخصي.

شن ريال مدريد 16 هجمة على مانشستر سيتي في لقاء الإياب بنصف نهائي دوري الأبطال 12 منهم من اللعب المفتوح، وبتمريرات متميزة واستغلال متوازن للطرفين مع نسبة أقل للعمق بنسبة 38% للجانب الأيسر و36% للجانب الأيمن و27% للوسط، لا عيب في ذلك الشكل الهجومي والقوة لكن مع كل ذلك سجل بيل من تسديدة وليس من جملة منظمة.

المشكلة التي تواجه ريال مدريد حينما يلعب ضد أتليتكو أنه لا يجد أية مساحات ممكنة لخلق خطورة على المرمى، لكنهعليه أن يستثمر ضعف الروخيبلانكوس في التعامل مع الكرات العرضية إذ أنه استقبل هدفين من برشلونة في الجبهة اليمنى سجلهم لويس سواريز.

وفي مباراة 1-1 بالدور الأول من الدوري هذا الموسم سجل بنزيمة هدف التقدم للملكي، تحركات أتليتكو تعتمد على إيقاف التمريرات القصيرة وصناعة اللعب على الأرض أكثر من الكرات الهوائية.

فهل يفعلها زيدان ويكرر ما فعله كارلو أنشيلوتي منذ عامين ويجلب لريال مدريد البطولة الأوروبية رقم 11؟