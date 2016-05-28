نهائي_الأبطال - تحليل في الجول.. كيف يتعلم أتليتكو من أخطائه ويكسر سيطرة ريال؟

يقولون أن التعلم من أخطاء الماضي هو الطريق الصحيح للوصول لمستقبل أفضل. وهذا ما على دييجو سيميوني أن يفعله مع أتليتكو مدريد حينما يواجه ريال مدريد بنهائي دوري الأبطال.

النهائي المنتظر على مشارف الانطلاق بين ريال مدريد وأتليتكو في تمام التاسعة إلا ربع مساء يوم السبت.

أتليتكو مدريد خسر نهائي 2014 بأخطاء فردية قبل أن يسقط نفسيا بعد هدف جاريث بيل الثاني والضربة القاضية.

فهل يتعلم من أخطائه. هذا ما يستعرضه FilGoal.com في التحليل التالي.

أولا وقبل أي شيء على دييجو سيميوني أن يعرف أنه لن يخسر دييجو كوستا مرة أخرى في بداية اللقاء.

هذه المرة هناك الثنائي فيرناندو توريس وأنطوان جريزمان رأينا كيف شكلا ثنائيا قويا ضد بايرن ميونيخ خاصة في لقاء الإياب.

كلاهما قادر على شن هجمة مرتدة منظمة. جريزمان يقدر على الجري بالكرة بسرعة بينما يجذب توريس أنظار المدافعين ويفتح له المساحات بالإضافة لقدرة المهاجم الإسباني على أن يكون محطة وركيزة لدفع هجمة الفرنسي للإمام.

على أتليتكو مدريد أن يكون أكثر نضجا في التعامل مع العرضيات. ضد برشلونة هذا الموسم استقبل هدفين من لويس سواريز من نفس الجانب وبطريقة تمركز تفتقر للكثير.

الفريق يهتم بالتراجع والتكتل أكثر من المراقبة. الأمر ذاته حدث ضد ريال مدريد مسبقا وبالتحديد مع كريم بنزيمة اهتم اثنين من اللاعبين بمراقبة رونالدو وهناك اثنين اهتما بالتراجع والنظر للكرة دون أن يتجه أحد لمراقبة بنزيمة الذي ولحسن حظ الروخيبلانكوس لم يسجل هدفا.

الضغط المتقدم أداء مهم جدا إن ظهر ريال مدريد مفتقرا للعمق الدفاعي. إن لم يكن كاسيميرو في حالته فالثنائي راموس وبيبي صيدا ممتازا في الضغط.

خاصة وأن أتليتكو نفذ ذلك مسبقا في مباراة الدور الأول ضد كتيبة رافا بينيتث وانتهى اللقاء بنتيجة 1-1.

الأزمة أن توريس لم يسجل وتحصل فريقه على ركلة جزاء أهدرها جريزمان، استثمار أنصاف الفرص من سمات البطل. على أتليتكو أن يركز على تلك النقطة إن أراد أن يكون الطرف الفائز ضد الملكي.

التراجع يظهر دوما مع أتليتكو مدريد بصورة قوية 7 لاعبين يعودون ويخلقون تكتلا دفاعيا لكن أثناء الارتداد الدفاعي يقف لاعبا وحيدا من ريال مدريد يتجه في مساحة خالية على الطرف من دون رقابة جيدة أو تحرك مثالي يحول دون تسلمه الكرة بأريحية.

استغلال التفوق البدني هو أمرا مهما قد حدث ذلك في نهائي دوري أبطال أوروبا. حينما سجل الروخيبلانكوس هدف التقدم واستغل الفريق تقدم كاسياس، ريال مدريد هذا العام لديه كيلور نافاس أحد أفضل حراس البطولة.

الفريق بحاجة للاعتماد على الجمل المنظمة في الوصول للمرمى تماما مثلما حدث في كرة الهدف الوحيد في مباراة 1-0 بالدور الثاني من الدوري الإسباني.

العامل النفسي مهم للغاية، إن كنت تريد التتويج كبطل فلا تيأس أبدا ولا ضرر في أن تتعلم من سيرخيو راموس الذي سجل هدف التعادل في الوقت القاتل وأعاد أمل الملكي.

أتليتكو مدريد سقط نفسيا بعد الهدف الثاني في مباراة 2014 في حين أن الفريق كان بامكانه العودة للقاء فقط بعض التماسك والأمل والعزيمة.

الانهيار والذي أدى لوصول المباراة إلى 4-1 لم نكن قد نراه. على سيميوني أن يدفع لاعبيه على الحفاظ على أملهم في النهائي مهما تغير الحال في النهائي.

المرتدات سلاح مهم للغاية ضد ريال مدريد مع عدم سرعة خط الدفاع في التراجع فسيكون الأمر سهلا.

انطلاقه من الخلف للإمام بقيادة جريزمان وتوريس فقط يجب أن يدعمهما لاعب ثالث من خط الوسط. هكذا تسجل في ريال مدريد أو على الأقل ستحصل على ركلة جزاء.

في الخط الخلفي حينما تقرر التراجع عليك أيضا أن تضغط على حامل الكرة. لا تترك له فرصة ليخلق هدفا من لا شيء. ألا يتراجع جميع لاعبيك في خط واحد أو ككتلة واحدة في مكان بالملعب فنرى 3 لاعبين يتحركون صوب الكرة وليس لسد الفراغات في الخط الخلفي للفريق. هكذا تتعلم من أخطاءك ولا تستقبل أهدافا ساذجة وقد تتوج بطلا من يعلم؟