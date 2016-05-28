ضبط ربة منزل بحوزتها 1000 قرص مخدر بنجع حمادى

تمكن ضباط فرع البحث الجنائى بمركز نجع حمادى برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث من ضبط ربة منزل بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية يفيد ورود معلومات تفيد قيام ربة منزل بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة "زينب ع م" وعثر بحوزتها على 1000 قرص مخدر من عقار التامول.

وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المتهمة والمضبوطات.

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