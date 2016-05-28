حصاد المحافظات.. محافظ المنيا يصرف 5 آلاف جنيه إعانة عاجلة لزوج صاحبة أزمة الكرم

محافظ المنيا يصرف 5 آلاف جنيه إعانة عاجلة لزوج صاحبة أزمة الكرم

شهد عدد من المحافظات، الجمعة، أحداثاً ساخنة و مهمة، أبرزها أن محافظ الإسكندرية عنّف رئيس حى الجمرك على "واتس آب" قائلاً له: "إنت نايم فى العسل"، وتم ضبط طالبين أشعلا النيران بكنترول مدرسة إعدادى بطنطا، انتقاماً من المراقبين.> سلم اللواء طارق نصر محافظ المنيا، 5 آلاف جنيه لزوج السيدة سعاد ثابت صاحبة أزمة الكرم التابعة لمركز أبو قرقاص، إعانة عاجلة من المحافظة. وقال دميان زوج السيدة سعاد ثابت، إن محافظ المنيا سلمه مبلغ 5 آلاف جنيه إعانة عاجلة من المحافظة لشراء متعلقات شخصية من ملابس وخلافه، وذلك عقب الحريق الذى طال منزله.

وأعرب دميان عن خالص شكره وتقديره للمحافظ خلال اللقاء، الذى عقده المحافظ مع ممثلى الكنيسة والأزهر وبيت العائلة، وقال دميان إن مصر أهم شىء، وأنه على يقين بأن الدولة ستقوم بمحاسبة المتسببين فى الأزمة.

أمين عام مجمع البحوث الإسلامية: حادث المنيا غريب عنا

>قال الشيخ محى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: "نجتمع اليوم داخل بيت من بيوت لله بعد وقوع حادث غريب عن المجتمع المصرى، البعض يخيل له أن الإسلام عبارة عن صلاة وصوم والبعض اختزل الإسلام فى بعض العبارات بعيدًا عن السلوكيات". وتساءل خلال زيارة وفد الأزهر والأوقاف لقرية الكرم التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، التى شهدت حادث جنائى موخرًا، قائلاً: "لمصلحة من تأجيج الأحداث وإشعال النار؟"..

وتابع: "الإسلام لا يعترف بالفتن، ولكنه دين حضارى يعول على السلوك". وأشار أمين عام مجمع البحوث الإسلامية إلى أن الأصل فى العلاقات الإنسانية هو التعاون والتعارف لا العصبية أو الشجار، مؤكدًا أن الإسلام ليس دين شعارات، وإنما دين سلوك وانتشر بالسلوك والأخلاقيات التى أثارات فضول غير المسلمين مطالبًا بالرحمة والتواد بين الناس.

القبض على أمين شرطة وموظف بمحكمة المنيا

>ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على أمين شرطة وموظف بالمحكمة، وبحيازتهما مواد مخدره بقصد الإتجار. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات، تفيد قيام كل من "عزت .ر"،39 سنة أمين شرطة، و"مختار. م "، 53سنة عامل بمحكمة المنيا بالإتجار فى المواد المخدرة.

تم تشكيل فريق بحث، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 2000قرص تامول، وبمواجهة المتهمين بما جاء بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

رفضت الزواج منه.. فانتقم منها بتشويهها بـ"مية نار"

>استعان شاب يدعى "مصعب . م"، 22 عاما، يسكن إحدى قرى مركز الفشن، جنوب بنى سويف، بصديقه، للانتقام من فتاة تقدم لخطبتها ورفضته، بإلقاء "مية نار" على وجهها. كان العقيد عمرو العدل مأمور مركز شرطة الفشن ببنى سويف، تلقى إخطارا من نقطة شرطة مستشفى الفشن المركزى، يفيد وصول "هاجر .م"، 16 عاما، طالبة بالمرحلة الثانوية، مصابة بحروق بنسبة 30% بعد إلقاء "مية نار" على جسدها.

وانتقل الرائد محمد ابراهيم رئيس مباحث الفشن والمقدم محمد البرنس نائب المأمور إلى مستشفى الفشن، إذ قالت المجنى عليها، إنه أثناء سيرها على الطريق عائدة إلى منزلها، فوجئت بشاب يستقل دراجة بخارية يلقى "مية نار"عليها، وإصابتها فى أنحاء متفرقه من جسدها، وأدلت بمواصفات الشاب.

وتبين من تحريات المباحث أن وراء الحادث، شابان، أحدهما يدعى "مصعب . م " 22 عاما، تقدم لخطبة الفتاة، وبعد أن رفض أهلها ارتباطه بها، أراد الانتقام من الفتاة وأهلها، فحرض شابا آخر، يدعى "أحمد . م" 20 عاما، للانتقام من الفتاة، واتفق معه على إلقاء "مية نار" على وجه الفتاة لتشويه وجهها، ولاذ بالفرار. وألقى النقيبان محمد محروس وجمال عبد الجواد معاونا مباحث الفشن، القبض على الشابين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق فى ملابسات الحادث.

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>محافظ الإسكندرية يُعنف رئيس حى الجمرك على "واتس آب": إنت نايم فى العسل

>عنف المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، اللواء خالد محيى الدين رئيس الجمرك، بشدة على إهمال متطلبات الحى وانتشار المبانى المخالفة والباعة الجائلين وإشغالات الطريق، خاصة فى منطقة القلعة السياحية، والانشغال بالصور حول الإنجازات، وذلك على جروب "إنجازات حى الجمرك" على "واتس آب".

وقال المحافظ معنفًا رئيس الحى: "أنا فى حى الجمرك الآن كل شىء سيئ، والإشغالات والباعة الجائلين ومنطقة القلعة فى أسوأ صورها، وحاولت أكلم رئيس الحى لكن الظاهر نايم فى العسل، إحنا عايزين شغل مش كلام، لو فى حد يعرف رئيس الحى فين يقوله روح شوف شغلك".

أضاف المحافظ "يا خالد أنا مش عايز صور روح شوف بنفسك، أنا شفت بنفسى المبانى المخالفة شغالة فى التعليات فى كل مكان، وتقدر تتتابع ده من أى مكان حتى لو طلعت فوق سطح الحى هتشوف كل حاجة والعمارة الموقوفة على الكورنيش بتبى بالمخالف حاليًا رغم تكرار التنبيه وإيقاف الأعمال".

أضاف المحافظ قائلاً: "أشكرك على كل الحاجات الجميلة اللى بتعملها، لكن الخميس والجمعة يحتاجان مجهودًا خاصًا فى المنطقة السياحية بالقلعة". من جانبه قال اللواء خالد محيى الدين رئيس حى الجمرك ردًا على المحافظ: إن 90% من الإشغالات بمنطقة القلعة قد تم إزالتها، وأن عدد الشوارع التى تم إضاءتها بالحى خلال 10 الأيام الماضية لم يتم إضاءتها منذ سنوات".

مضيفًا أن من يحاربنا يحارب الدولة، ويحارب رجال الدولة وكل من يريد أن يعمل بأيدٍ نظيفة". وأكد إنه تقابل اليوم مع 10 مواطنين بالشارع للاستماع إلى مشاكلهم وحلها، وهى لقاءات ميدانية لخدمة المواطنين بالحى، وأنه تم التحفظ على ونش من عقار".

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>ضبط طالبين أشعلا النيران بكنترول مدرسة إعدادى بطنطا

> كشفت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، غموض واقعة إشعال النيران فى كنترول مدرسة للتعليم الإعدادى بقرية الرجدية مركز طنطا، وتبين أن وراء الواقعة طالبين بالمدرسة، انتقاما من المراقبين لشدة المراقبة فى الامتحان ولضعف مستواهما التعليمى.

كانت شرطة النجدة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بكنترول مدرسة الرجدية للتعليم الإعدادى بمركز طنطا وأتت النيران على أوراق إجابات، وبإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية وجه بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى ضم العميد حلمى أبو الليل رئيس مباحث المديرية، والمقدم وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية والمقدم أحمد خيرى جعيصة رئيس مباحث مركز طنطا وضباط مباحث مركز طنطا.

وكشفت التحريات أن وراء الواقعة عبدالسلام. م. س - 16 سنة، عبدالعزيز. خ. م - 16 سنة طالبان بالصف الثالث الإعدادى وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وعللا ذلك بسبب شدة المراقبة بلجان المدرسة وضعف مستواهما التعليمى، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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