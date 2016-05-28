حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم السبت 28 مايو 2016

برج الميزان حظك اليوم السبت 28/5/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:>احرص على أن تحافظ على تركيزك قدر الامكان فانت معرض بشدة لارتكاب الكثير من الأخطاء هذا اليوم لا تسمح لاحد بأن يشتتك ولا ترتبك إن وقعت فى الأخطاء وحاول تداركها بسرعة.

على الصعيد العاطفي:

>لا تحاول اختبار اهميتك لدى شخص ما فمعنى اضطرارك لأن تفعل هذا أنك بالفعل لا تهمه تذكر هذه الحكمة جيدًا ولا تمتهن كرامتك أبدًا باسم الحب.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>نظرك يضعف يومًا بعد يوم فحاول أن تعتنى بصحة عينيك وتتجنب التحديق فى الشاشات لوقت طويلة، وتناول الأطعمة التى تعزز البصر مثل الجزر والشمام والمشمش.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>الظروف تعمل لصالحك فى الفترة المقبلة فحاول أن تستغل ذلك فى المزيد من الانجازات.

برج الجدى حظك اليوم السبت 28/5/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:>انت تعرف اهمية الوقت والعمل من اجل تحقيق اهدافك، وانت بالفعل على الطريق الصحيح لا ينقصك سوى بعض الصبر كى لا تضيع كل ما بذلته من العمل الجاد. وضعك المالى مستقر لذا لن تكون خائفا من الناحية المالية وستتحلى بالشجاعة اللازمة للقرارات الجريئة.

على الصعيد العاطفي:

>انت مشغول جدا بالالتزامات الاجتماعية اليوم ومن المرجح ان تستغرق الزيارات والمناسبات العائللية معظم وقتك، لا تُقدم اليوم على زراعة علاقات جديدة وحاول توطيد علاقتك القديمة وهناك احتمال أن تصبح منعزل اليوم وغير ودود ، و أكثر قلقا من الفترة الماضية ، وستفوم باستدعاء صديق قديم أو الحصول على زيارة مفاجئة من شخص قريب لك من ماضيك .

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>تعانى من مزاج معكر يضاعفه بعض الألم فى معدتك والمشكلات فى الجهاز الهضمى بسبب أنك تتناول الطعام بشكل عشوائى وتحتاج بشكل جاد وفورى أن تراقب النظام الغذائى الخاص بك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>عقلك نشطا للغاية اليوم، ولديك مجموعة من الأفكار الجادة والالهام فى الفترة القادمة، وستقوم باستمرار بوضع خطط جديدة تساعدك على تخطيط وتنفيذ أشياء بحياتك العملية بسهولة شديدة ، وستواجهك مشكلة كبرى للشعور بالإرهاق بسبب الفيضانات من الأفكار الجديدة التى سوف تملأ عقلك باستمرار وسيكون لك دور واضح فى الهام الشباب .

برج الدلو حظك اليوم السبت 28/5/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:>اصحاب رؤوس الاموال ورجال الأعمال سيحققون مكاسب مالية اليوم، ولكن المبالغ ستتاخر قليلا فى التحصل عليها وتلقيها ولكنها من المؤكد ان تصل، وهناك أفكار فى مجالاتك العملية ستنجح فى اقناع صاحب العمل باهميتها وتأثيرها فى نجاحاتك المستقبلية

على الصعيد العاطفي:

>هناك مؤشر قوى على أن السبب فى المشكلات الأخيرة فى علاقتك العاطفية ورائه طرف ثالث، أنت أو شريكك قد تنجذب لشخص آخر، أو شخص من الماضى يعود ليظهر فى حياتك وهذا اختبار قوى لمدى صلابة العلاقة

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>رغم انك تتمتع بصحة جيدة الا ان قدرتك على التحمل تنخفض والقدرة على الانجاز والخروج من السرير بالنسبة لك مهمة صعبة، وسوف تعود لتدريبات اللياقة الرياضية والصحية بعد فترة انقطاع طويلة من التمرين لأسباب مختلفة ، لا تفعل ذلك بشكل كامل، ولكنك لن تدرك بوضوح اليوم آلية العودة الكاملة للياقتك وستاخذ وقت كافى للعودة .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>تحب الناس الحقيقية والصادقة وهذا يجعلك على استعداد لخسارة أى شخص لو شككت فى صدقه هذا جيد ولكن تذكر ان الحياة ليست أبيض واسود فقط.

برج الأسد حظك اليوم السبت 28 مايو

>برج الأسد على الصعيد المهنى..>انت قادر على اليوم على تحقيق الإبداع والنجاح، خاصة بعد أن قدم لك بعض المقربين الدعم الذى ساعدك على تحقيق التوازن الذى تسعى الى تحقيقه منذ فترة طويلة كما انه من المفترض أن تحصل على ترقية من العمل بعد فترة من النجاحات.

برج الأسد على الصعيد العاطفى..

>اليوم سيفاجئه الحبيب بجلسة رومانسية تغير مزاجكما بشكل كبير، فما عليك أن تكون إلى جواره وتسعى لاستحضار الحياة العاطفية والوضع الذى كان سببا فى احداث توتر بينك وبين شريك الحياة خلال الفترة الماضية، أعطى الحبيب فرصة لاختيار الوضع الجيد الذى تسعى له منذ فترة.

على الصعيد الصحى..

>ضغوط العمل والمتطلبات الكثيرة منك خلال الفترة المقبلة ستجعلك مضطر لبذل الكثير من الجهد مما قد يعرضك للإجهاد وهى ما ينعكس سلبا على صحتك، لذا عليك خلال المرحلة المقبلة أن تسعى لتجديد الطاقة الخاصة بك وممارسة التمارين الرياضية التى تساعد على الاسترخاء والشعور براحة الأعصاب.

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>برج الثور حظك اليوم السبت 28 مايو

>برج الثور على الصعيد المهنى>على الرغم من أن هناك الكثير من التغيرات التى حدثت لك خلال الفترة الماضية والتى كان لها تأثير سئ على صحتك، كما أنه من الضرورى أن تتعامل مع الأمور الصعبة بحكمة أكثر من المعتاد، كذلك عليك أن تعرف أن الأمور التى ستتغير كثيرا وتؤثر بشكل كبير على حياتك العملية

برج الثور على الصعيد العاطفى

>سوء الفهم اليوم سيقود علاقتك بالحبيب إلى نقطة خلاف كبيرة، النوايا الحسنة يجب أن تكون هى عنوان العلاقة فيما بينكم، فهناك الكثير من التصرفات التى كان لها تأثير مختلف سيكون له تأثير على تغيير شكل حياتكما خلال الفترة الماضية، كما أن الأوضاع ستتغير تماما وفق الكثير من التغيرات.

على الصعيد الصحى..

>أنت بحاجة لتعرف أن الاهتمام بالصحة هو مفتاح السعادة فى الحياة، بالانغماس فى العادات الصحية الخاطئة سيكون له تأثير سئ على حياتك بشكل عام، حاول مذاك أن تتخلص من كافة العادات الخاطئة لتنعم بحياة صحية جيدة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون هى الأفضل على مستوى العمل وكذلك الصحّة، أما فيما يخص حياتك العائلية فستشهد الكثيرة من التغيرات وتحديدا على مستوى علاقتك بالوالد.

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 28 مايو

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى>اليوم تسير الأمور بشكل جيد جدا على عكس ما كنت تتوقع، الضغوط الخارجية التى تعرضت لها مؤخرا ستساعدك فى رؤية حياتك العملية بشكل مختلف تماما، اختيار المهنة التى تناسبك ساعدك على تجاوز الكثير من الصعاب التى غالبا ما تتعرض لها فى بداية العمل.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى ...

>بعد ما تعرضت له من أزمات متتالية مع الحبيب، فأصبح من الصعب أن تثق بمشاعر شَرِيك الحياة، حان الوقت لاتخاذ استراحة قصيرة من العلاقة والتفكير فى الأسباب التى كانت سبب الخلاف فيما بينكما، كما أن هذا الشعورسرعان ما ينتهى بعد جلسة مطولة مع الحبيب.

على الصعيد الصحى

>الهوس بالدايت سيقودك إلى الكثير من الأزمات الصحية خلال الفترة الماضية، وهو ما سيكون له تأثير سئ عبى المزاج الْعَام لك، عليك كذلك أن تتناول الأطعمة الصحية والتى تحتوى على ألياف تساعدك على ادارة الأزمة بشكل جيد، كما أنه من المتوقع أن تحصل على بعض النصائح من الطبيب المختص ليساعدك على تجاوز الأزمة. ة

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع علماء الفلك أن أوضاعك ستتغير تماما عما كنت تتوقع، اما على الصعيد الصحى فهناك الكثير من الأمور التى يجب أن تهتم بها أكثر من ذلك،كذلك يجب أن تحرص على الاهتمام بكل أوضاعك بشكل عام.

برج الحمل حظك اليوم السبت 28 مايو

>برج الحمل على الصعيد المهنى>على الرغم من أنك فى بداية حياتك المهنية الا أنه من الضرورى أن تسعى لتحقيق الكثير من الأحلام خلال الفترة المقبلة، عليك كذلك اتخاذ القرارات السليمة التى من شأنها أن تؤثر بشكل جيد على حياتك ووضعك فى العمل، وليك كذلك أن لا تتعجل فى القرارات الهامة فى عملك.

برج الحمل على الصعيد العاطفى

>لقاء رومانسى جديد قد يغير الكثير من علاقتك بالحبيب تماما، الكثير من الأحاديث التى ستدور بينكما اليوم سيكون لها تأثير على العلاقة بشكل عام، الاستماع إلى الحبيب اليوم هو الحل الأفضل للتخلص من كافة الأزمات التى حدثت خلال الفترة الماضية

على الصعيد الصحى..

>المشى والحصول على إجازة سريعة من العمل الحل الأفضل للتخلص من الضغوط النفسية التى حدثت لك بسبب العمل والكثير من الأمور الخاصة التى كانت تحدث لك خلال الفترة الماضية، كما انه من الضرورى أن تعرف أن هناك الكثير من التصرفات الخاطئة التى ترتكبها بشأن صحتك

توقعات علماء الفلك لك المرحلة المقبلة

>من المتوقع أن تكون هناك الكثير من الأحداث خلال الفترة الماضية، كذلك يفضّل أن تستعد لهذه التغييرات التى ستغير شكل حياتك بالكامل، كما أنه من المتوقع أن تتغير شكل حياتك تماما.

برج الحوت حظك اليوم السبت 28/5/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:>لا تكلف نفسك أكثر من وسعها، أنت تضع معاييير شديدة الصعوبة لنفسك ويصعب عليك تحقيقها مما يجعلك فريسة للاحباط واليأس، حاول أن تهون على نفسك ولا تفعل ذلك.

على الصعيد العاطفي:

>حاول ان تسيطر على مشاعرك قدر الإمكان وتتحكم فى طبيعتك الرومانسية بعض الشيء كى لا تتخذ قرارات تندم عليها فيما بعد.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>فقط حين تحب نفسك سيصبح بإمكانك أن تعتنى بها كما يجب وتمنحها ما تستحقه من رعاية واهتمام.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>من المتوقع أن تحقق سبقًا فى حياتك المهنية اليوم أو فرصة للتغيير الذى انتظرته طويلاً، لكن كن حذرًا من العروض الاحتيالية.

برج السرطان حظك اليوم السبت 28 مايو

>برج السرطان على الصعيد المهنى..>اليوم انت أكثر قدرة على التركيز فى كافة الأمور التى تغيرت خلال الفترة الماضية، الضغوط التى تعرضت لها مؤخرا ستتخلص منها بعد جلسة طويلة مع مديرك العمل، كما عليك العلم أن الحفاظ على الوقت والجهد فى العمل هو طريقك الأفضل لتحقيق النجاح.

برج السرطان على الصعيد العاطفى

>شخص غريب سيقتحم حياتك العاطفية، فالرومانسية والحديث الجيد هو بداية لحل الخلافات النزاعات التى حدثت بينكما، وعليك أن لا تسمح لهذا الشخص الغريب أن يتدخل فى العلاقة لان ذلك سيساهم فى توتر حياتك العاطفية، حاول أنت تعزيز العلاقة بذكاء

على الصعيد الصحى ..

>ستتمتع بصحة جيدة خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد أن استمعت إلى نصائح الطبيب الخاص بك، كما أن تناول الطعام الصحى وممارسة الرياضة هى الأفضل للتغلب على الأزمات النفسية التى مررت بها خلال الفترة المقبلة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون جيدة على مستوى العمل كما ان علاقتك بمديرك ستتغير كثيرا بسبب بعض الأمور الطارئة التى ستغير شكل حياتك بالكامل.

برج العذراء حظك اليوم السبت 28 مايو

>برج العذراء على الصعيد المهنى>لا تدع الخمول يفسد يومك فى العمل، هناك الكثير من المهام التى فى انتظارك عليك أن تبادر كذلك وتقوم بما يطلبه مديرك منك، العناد كذلك لم يصل بك إلى اى نتيجة سوا المزيد من الأزمات الطارئة التى تعطل مسيرتك فى العمل فمن الأفضل أن لا تتخذ قرارات انفعالية من شأنها التأثير على مستقبلك المهنى

برج العذراء على الصعيد العاطفى

>حان وقت الحديث مع شريك الحياة بشكل اكثر صراحة، فتجاهل التصرفات المزعجة او التى تضايقك ستزيد الأزمة ولن تساهم فى حلها بأى شكل من الأشكال، الانسجام مع الحبيب والتواصل معه هو الطريق الأفضل لحل الخلافات الماضية

على الصعيد الصحى

>اليوم فقط ستعرف أن بعض التغيرات البسيطة فى حياتك سيكون لها تأثير ايجابى على حالتك الصحية كذلك وستكون السعادة هى رفيقك، حاول أن تتخلى عن العادات السيئة ويجب أن تقلع عن التدخين إذا كنت مدخن وحاول ان تحافظ على صحتك قدر الإمكان

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>من المتوقع ان تحصل على ترقية من العمل بسبب الجهود التى قمت بها فى الفترة الأخيرة، كما انه ستكون هناك بعض التغيرات على مستوى علاقاتك بالأصدقاء القدامى.

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>برج العقرب حظك اليوم السبت 28/5/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:>الأمور لا تسير فى صالحك، تحتاج إلى إعادة ترتيب مكانة الأشخاص عندك، الوقوف بجانب الأصدقاء فى مجال العمل لن يفيد دائماً، تحتاج إلى مزيد من القوة والحسم خاصة أن مشكلات العمل لا تفرق بين الصديق والغريب، أنت من الشخصيات التى تفكر دائماً كيف تنجز مهامها المهنية، فحاول أن تتجنب مواقع الشبهات.

على الصعيد العاطفى:

>انتظر حتى تتأكد من مشاعر الأشخاص نحوك، ولا تتسرع فى الحكم على أحد دون أن تعرفه جيداً، أنت من الشخصيات التى تسىء الظن بالمحيطين بها، ولا تتعامل مع الأشخاص بحسن نية، الخوف من اهتزاز صورتك فى أعين الىخرين يجعلك تتصرف أحياناً بشكل مرتبك من الممكن أن يؤثر عليك فيما بعد.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>حالتك الصحية غير مستقرة، لكن السهر لفترات طويلة وعدم الحصول على ساعات كافية سيضرك كثيراً، عليك بالتخلص من الأرق تناول التمر والحليب الدافىء قبل النوم، والاستعانة بحمام ساخن، ليساعدك على ارتخاء عضلات جسمك .

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فترة صعبة فى حياته المهنية تتطلب منه كثيراً من التركيز وتجنب التواجد فى الاجتماعات التى تحتوى على أحاديث كثيرة لا تفيده سوى فى جلب المشكلات، علاقتك بالحبيب غير مستقرة وتحتاج أن تدعمها بخطوات جديدة تزيد من قوتها.

حظك اليوم برج القوس السبت 28/5/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:>الوقوف على الأخطاء التى ترتكبها فى العمل دون عمد، أول طريق الوصول إلى الحقيقة تحتاج إلى كثير من الحماس الذى ستكتسبه من خلال تعاملك مع الأصدقاء المحيطين فى العمل، الأيام القادمة ستشهد تحسن ملحوظ فى أحوالك المالية وستجد الكثير من الدعم المعنوى من رؤسائك استمر فى طريقك ولا تتراجع.

على الصعيد العاطفي:

>الخلافات الفكرية مع شريك حياتك أقوى كثيراً من الخلافات العاطفية، تعانى من كثير من المشكلات، لكن عنادك وحده هو السبب الرئيسى فى مشكلاتك مع شريك حياتك، تحتاج إلى المرونة فى التفكير والتخلى عن التشبث بالرأى فى المواقف التى لا تحتاج إلا لبعض من الذكاء فى التعامل حتى لا تخسر حبيبك.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>التدخين و الإفراط فى تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين هم الأسباب ارئيسية فى كثير من الأعراض المرضية التى تظهر عليك مثل الصداع وارتفاع ضغط الدم، تتناول المياه بكميات كبير يومياً، وتجنب المشروبات المنبهة فى أوقات الليل حتى تتخلص من أعراض الإرهاق التى أصبحت لا تفارق وجهك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش حالة غير مستقرة مع شريك حياته بسبب العناد وحب السيطرة المعروفين عنه، الحاجة إلى الاستجمام والتخلص من التوتر أصبحت ضرورية والإقلاع عن التدخين أيضاً يحتاج إلى كثير من الإرادة فى الفترة القادمة.