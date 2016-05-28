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رئيس حى المنتزه يحيل أحد العاملين بتهمة الرشوة للنيابة الإدارية

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رئيس حى المنتزه يحيل أحد العاملين بتهمة الرشوة للنيابة الإدارية رئيس حى المنتزه يحيل أحد العاملين بتهمة الرشوة للنيابة الإدارية
أحال اللواء مهندس أحمد أبو طالب رئيس حى المنتزه أول رئيس قسم الطرق بالحى للنيابة الإدارية بتهمة الرشوة بناء على بلاغ من المواطن عبد العظيم محمد محمد جابر

وأشار بيان صادر من حى المنتزة أول منذ قليل، أنه تم استدعائه لمكتب رئيس الحى والاستماع إليه وعلى أثرها قام اللواء أحمد أبو طالب بإحالة بتحويل المذكور للنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار اهتمام السيد اللواء بشكاوى المواطنين.

يذكر أن حى المنتزة قد شهد حالات مشابهة حيث تم إلقاء القبض على المهندسات بالحى بهمة تقاضى رشوة 800 ألف جنيه مقابل عدم تنفيذ قرار إزالة لعقار مخالف.


>- ضبط مهندسة بحى المنتزه أثناء تلقيها رشوة 800 ألف جنيه من مقاول بالإسكندرية
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