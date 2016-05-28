غرق شاب وانقاذ اثنين آخرين فى مصيف بلطيم بكفر الشيخ

لقى شاب مصرعه غرقًا فى مصيف بلطيم بكفر الشيخ، الجمعة،وتمكن رجال الإنقاذ من إنقاذ 2 آخرين من أبناء عمومته من الغرق أثناء الاستحمام فى مياه البحر بشاطيء الزهراء بعد أن جرفتهم الأمواج إلى داخل البحر المتوسط،بينما لايزال البحث جاريًا عن جثة الشاب فى مياه البحر.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس،بفيد بغرق "اسلام.م.ن"18سنه ،مقيم بمركز سيدى سالم،وانقاذ اثنين اخرين من الغرق من أبناء عمومته أثناء استحمامهم بشاطئ الزهراء بمصيف بلطيم.

تم نقل المصابين بسيارات الاسعاف إلى مستشفى بلطيم المركزى لتلقى العلاج اللازم،ويكثف رجال الانقاذ جهودهم فى انتشال جثة الشاب بعد أن جرفتها الامواج داخل مياه البحر المتوسط.

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