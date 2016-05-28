القبض على تشكيل عصابى بقيادة مسنة تخصص فى الاتجار بالمخدرات بالدقهلية

ألقى ضباط مباحث قسم أول المنصورة القبض على تشكيل مكون من ثلاث أشخاص بينهم سيدة وبحوزتهما كميات كبيرة من الحشيش المخدر قبل قيامهم بترويجها على عملائهم.

وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث قسم أول المنصورة بقيام ثلاث أشخاص بينهم سيدة بترويج كميات كبيرة من المخدرات بشارع المشاية السفلية وبيعها لعملائهم مكونين تشكيل عصابى للإتجار بجوهر الحشيش.

تم تشكيل حملة أمنية بقيادة المقدم شريف أبو النجا رئيس مباحث قسم أول المنصورة،وتم ضبط كلا من فتحية.ع 64سنة، ربة منزل ومقيمة بشارع محمد فتحى، ومحمد.ف "40سنة"عاطل ومقيم بذات المنطقة، ومحمد.س 37سنة، سائق ومقيم بمدينة طلخا وبحوزتهما 133 قطعة حشيش، ومبلغ مالى قدرة 2810 وثلاث هواتف محمولة داخل سيارة ملاكى ماركة شاهين.

تم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم4 ايام على ذمة التحقيقات.

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