برج العقرب حظك اليوم السبت 28/5/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:>الأمور لا تسير فى صالحك، تحتاج إلى إعادة ترتيب مكانة الأشخاص عندك، الوقوف بجانب الأصدقاء فى مجال العمل لن يفيد دائماً، تحتاج إلى مزيد من القوة والحسم خاصة أن مشكلات العمل لا تفرق بين الصديق والغريب، أنت من الشخصيات التى تفكر دائماً كيف تنجز مهامها المهنية، فحاول أن تتجنب مواقع الشبهات.

على الصعيد العاطفى:

>انتظر حتى تتأكد من مشاعر الأشخاص نحوك، ولا تتسرع فى الحكم على أحد دون أن تعرفه جيداً، أنت من الشخصيات التى تسىء الظن بالمحيطين بها، ولا تتعامل مع الأشخاص بحسن نية، الخوف من اهتزاز صورتك فى أعين الىخرين يجعلك تتصرف أحياناً بشكل مرتبك من الممكن أن يؤثر عليك فيما بعد.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>حالتك الصحية غير مستقرة، لكن السهر لفترات طويلة وعدم الحصول على ساعات كافية سيضرك كثيراً، عليك بالتخلص من الأرق تناول التمر والحليب الدافىء قبل النوم، والاستعانة بحمام ساخن، ليساعدك على ارتخاء عضلات جسمك .

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فترة صعبة فى حياته المهنية تتطلب منه كثيراً من التركيز وتجنب التواجد فى الاجتماعات التى تحتوى على أحاديث كثيرة لا تفيده سوى فى جلب المشكلات، علاقتك بالحبيب غير مستقرة وتحتاج أن تدعمها بخطوات جديدة تزيد من قوتها.