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حظك اليوم برج القوس السبت 28/5/2016

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حظك اليوم برج القوس السبت 28/5/2016 حظك اليوم برج القوس السبت 28/5/2016
برج القوس على الصعيد المهني:
>الوقوف على الأخطاء التى ترتكبها فى العمل دون عمد، أول طريق الوصول إلى الحقيقة تحتاج إلى كثير من الحماس الذى ستكتسبه من خلال تعاملك مع الأصدقاء المحيطين فى العمل، الأيام القادمة ستشهد تحسن ملحوظ فى أحوالك المالية وستجد الكثير من الدعم المعنوى من رؤسائك استمر فى طريقك ولا تتراجع.

على الصعيد العاطفي:
>الخلافات الفكرية مع شريك حياتك أقوى كثيراً من الخلافات العاطفية، تعانى من كثير من المشكلات، لكن عنادك وحده هو السبب الرئيسى فى مشكلاتك مع شريك حياتك، تحتاج إلى المرونة فى التفكير والتخلى عن التشبث بالرأى فى المواقف التى لا تحتاج إلا لبعض من الذكاء فى التعامل حتى لا تخسر حبيبك.

برج القوس على الصعيد الصحي:
>التدخين و الإفراط فى تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين هم الأسباب ارئيسية فى كثير من الأعراض المرضية التى تظهر عليك مثل الصداع وارتفاع ضغط الدم، تتناول المياه بكميات كبير يومياً، وتجنب المشروبات المنبهة فى أوقات الليل حتى تتخلص من أعراض الإرهاق التى أصبحت لا تفارق وجهك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش حالة غير مستقرة مع شريك حياته بسبب العناد وحب السيطرة المعروفين عنه، الحاجة إلى الاستجمام والتخلص من التوتر أصبحت ضرورية والإقلاع عن التدخين أيضاً يحتاج إلى كثير من الإرادة فى الفترة القادمة.

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مصر 365

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