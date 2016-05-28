برج العذراء حظك اليوم السبت 28 مايو

برج العذراء على الصعيد المهنى>لا تدع الخمول يفسد يومك فى العمل، هناك الكثير من المهام التى فى انتظارك عليك أن تبادر كذلك وتقوم بما يطلبه مديرك منك، العناد كذلك لم يصل بك إلى اى نتيجة سوا المزيد من الأزمات الطارئة التى تعطل مسيرتك فى العمل فمن الأفضل أن لا تتخذ قرارات انفعالية من شأنها التأثير على مستقبلك المهنى

برج العذراء على الصعيد العاطفى

>حان وقت الحديث مع شريك الحياة بشكل اكثر صراحة، فتجاهل التصرفات المزعجة او التى تضايقك ستزيد الأزمة ولن تساهم فى حلها بأى شكل من الأشكال، الانسجام مع الحبيب والتواصل معه هو الطريق الأفضل لحل الخلافات الماضية

على الصعيد الصحى

>اليوم فقط ستعرف أن بعض التغيرات البسيطة فى حياتك سيكون لها تأثير ايجابى على حالتك الصحية كذلك وستكون السعادة هى رفيقك، حاول أن تتخلى عن العادات السيئة ويجب أن تقلع عن التدخين إذا كنت مدخن وحاول ان تحافظ على صحتك قدر الإمكان

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>من المتوقع ان تحصل على ترقية من العمل بسبب الجهود التى قمت بها فى الفترة الأخيرة، كما انه ستكون هناك بعض التغيرات على مستوى علاقاتك بالأصدقاء القدامى