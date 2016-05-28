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برج الجوزاء حظك اليوم السبت 28 مايو

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برج الجوزاء حظك اليوم السبت 28 مايو برج الجوزاء حظك اليوم السبت 28 مايو
على الصعيد المهنى
>اليوم تسير الأمور بشكل جيد جدا على عكس ما كنت تتوقع، الضغوط الخارجية التى تعرضت لها مؤخرا ستساعدك فى رؤية حياتك العملية بشكل مختلف تماما، اختيار المهنة التى تناسبك ساعدك على تجاوز الكثير من الصعاب التى غالبا ما تتعرض لها فى بداية العمل.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى ...
>بعد ما تعرضت له من أزمات متتالية مع الحبيب، فأصبح من الصعب أن تثق بمشاعر شَرِيك الحياة، حان الوقت لاتخاذ استراحة قصيرة من العلاقة والتفكير فى الأسباب التى كانت سبب الخلاف فيما بينكما، كما أن هذا الشعورسرعان ما ينتهى بعد جلسة مطولة مع الحبيب.

على الصعيد الصحى
>الهوس بالدايت سيقودك إلى الكثير من الأزمات الصحية خلال الفترة الماضية، وهو ما سيكون له تأثير سئ عبى المزاج الْعَام لك، عليك كذلك أن تتناول الأطعمة الصحية والتى تحتوى على ألياف تساعدك على ادارة الأزمة بشكل جيد، كما أنه من المتوقع أن تحصل على بعض النصائح من الطبيب المختص ليساعدك على تجاوز الأزمة. ة

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
>يتوقع علماء الفلك أن أوضاعك ستتغير تماما عما كنت تتوقع، اما على الصعيد الصحى فهناك الكثير من الأمور التى يجب أن تهتم بها أكثر من ذلك،كذلك يجب أن تحرص على الاهتمام بكل أوضاعك بشكل عام.

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مصر 365

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