برج الحوت حظك اليوم السبت 28/5/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:إعلان - Ads إعلان - Ads
>لا تكلف نفسك أكثر من وسعها، أنت تضع معاييير شديدة الصعوبة لنفسك ويصعب عليك تحقيقها مما يجعلك فريسة للاحباط واليأس، حاول أن تهون على نفسك ولا تفعل ذلك.
على الصعيد العاطفي:
برج الحوت على الصعيد الصحي:
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>لا تكلف نفسك أكثر من وسعها، أنت تضع معاييير شديدة الصعوبة لنفسك ويصعب عليك تحقيقها مما يجعلك فريسة للاحباط واليأس، حاول أن تهون على نفسك ولا تفعل ذلك.
على الصعيد العاطفي:
>حاول ان تسيطر على مشاعرك قدر الإمكان وتتحكم فى طبيعتك الرومانسية بعض الشيء كى لا تتخذ قرارات تندم عليها فيما بعد.
برج الحوت على الصعيد الصحي:
>فقط حين تحب نفسك سيصبح بإمكانك أن تعتنى بها كما يجب وتمنحها ما تستحقه من رعاية واهتمام.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>من المتوقع أن تحقق سبقًا فى حياتك المهنية اليوم أو فرصة للتغيير الذى انتظرته طويلاً، لكن كن حذرًا من العروض الاحتيالية.