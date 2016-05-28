برج الثور حظك اليوم السبت 28 مايو

برج الثور على الصعيد المهنى>على الرغم من أن هناك الكثير من التغيرات التى حدثت لك خلال الفترة الماضية والتى كان لها تأثير سئ على صحتك، كما أنه من الضرورى أن تتعامل مع الأمور الصعبة بحكمة أكثر من المعتاد، كذلك عليك أن تعرف أن الأمور التى ستتغير كثيرا وتؤثر بشكل كبير على حياتك العملية

برج الثور على الصعيد العاطفى

>سوء الفهم اليوم سيقود علاقتك بالحبيب إلى نقطة خلاف كبيرة، النوايا الحسنة يجب أن تكون هى عنوان العلاقة فيما بينكم، فهناك الكثير من التصرفات التى كان لها تأثير مختلف سيكون له تأثير على تغيير شكل حياتكما خلال الفترة الماضية، كما أن الأوضاع ستتغير تماما وفق الكثير من التغيرات.

على الصعيد الصحى..

>أنت بحاجة لتعرف أن الاهتمام بالصحة هو مفتاح السعادة فى الحياة، بالانغماس فى العادات الصحية الخاطئة سيكون له تأثير سئ على حياتك بشكل عام، حاول مذاك أن تتخلص من كافة العادات الخاطئة لتنعم بحياة صحية جيدة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون هى الأفضل على مستوى العمل وكذلك الصحّة، أما فيما يخص حياتك العائلية فستشهد الكثيرة من التغيرات وتحديدا على مستوى علاقتك بالوالد.