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برج الجدى حظك اليوم السبت 28/5/2016

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برج الجدى حظك اليوم السبت 28/5/2016 برج الجدى حظك اليوم السبت 28/5/2016
برج الجدى على الصعيد المهني:
>انت تعرف اهمية الوقت والعمل من اجل تحقيق اهدافك، وانت بالفعل على الطريق الصحيح لا ينقصك سوى بعض الصبر كى لا تضيع كل ما بذلته من العمل الجاد. وضعك المالى مستقر لذا لن تكون خائفا من الناحية المالية وستتحلى بالشجاعة اللازمة للقرارات الجريئة.

على الصعيد العاطفي:
>انت مشغول جدا بالالتزامات الاجتماعية اليوم ومن المرجح ان تستغرق الزيارات والمناسبات العائللية معظم وقتك، لا تُقدم اليوم على زراعة علاقات جديدة وحاول توطيد علاقتك القديمة وهناك احتمال أن تصبح منعزل اليوم وغير ودود ، و أكثر قلقا من الفترة الماضية ، وستفوم باستدعاء صديق قديم أو الحصول على زيارة مفاجئة من شخص قريب لك من ماضيك .

برج الجدى على الصعيد الصحي:
>تعانى من مزاج معكر يضاعفه بعض الألم فى معدتك والمشكلات فى الجهاز الهضمى بسبب أنك تتناول الطعام بشكل عشوائى وتحتاج بشكل جاد وفورى أن تراقب النظام الغذائى الخاص بك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
>عقلك نشطا للغاية اليوم، ولديك مجموعة من الأفكار الجادة والالهام فى الفترة القادمة، وستقوم باستمرار بوضع خطط جديدة تساعدك على تخطيط وتنفيذ أشياء بحياتك العملية بسهولة شديدة ، وستواجهك مشكلة كبرى للشعور بالإرهاق بسبب الفيضانات من الأفكار الجديدة التى سوف تملأ عقلك باستمرار وسيكون لك دور واضح فى الهام الشباب .

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مصر 365

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