برج الأسد حظك اليوم السبت 28 مايو

برج الأسد على الصعيد المهنى..>انت قادر على اليوم على تحقيق الإبداع والنجاح، خاصة بعد أن قدم لك بعض المقربين الدعم الذى ساعدك على تحقيق التوازن الذى تسعى الى تحقيقه منذ فترة طويلة كما انه من المفترض أن تحصل على ترقية من العمل بعد فترة من النجاحات.

برج الأسد على الصعيد العاطفى..

>اليوم سيفاجئه الحبيب بجلسة رومانسية تغير مزاجكما بشكل كبير، فما عليك أن تكون إلى جواره وتسعى لاستحضار الحياة العاطفية والوضع الذى كان سببا فى احداث توتر بينك وبين شريك الحياة خلال الفترة الماضية، أعطى الحبيب فرصة لاختيار الوضع الجيد الذى تسعى له منذ فترة.

على الصعيد الصحى..

>ضغوط العمل والمتطلبات الكثيرة منك خلال الفترة المقبلة ستجعلك مضطر لبذل الكثير من الجهد مما قد يعرضك للإجهاد وهى ما ينعكس سلبا على صحتك، لذا عليك خلال المرحلة المقبلة أن تسعى لتجديد الطاقة الخاصة بك وممارسة التمارين الرياضية التى تساعد على الاسترخاء والشعور براحة الأعصاب.