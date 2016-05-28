أخبار عاجلة

عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: ولد مؤخرا ما يعرف بالدين الموازي .. وهو امتداد لفكر الخوارج -
مساء الأنوار: لقطات حصرية لبعثة فريق كرة اليد بالأهلي في مدينة أغادير المغربية -
مساء الأنوار - طارق العشري: أشعر دائماً بقدرتي على تحقيق الفوز أمام الزمالك -
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج السرطان حظك اليوم السبت 28 مايو

Google+ Print
برج السرطان حظك اليوم السبت 28 مايو برج السرطان حظك اليوم السبت 28 مايو
على الصعيد المهنى..
>اليوم انت أكثر قدرة على التركيز فى كافة الأمور التى تغيرت خلال الفترة الماضية، الضغوط التى تعرضت لها مؤخرا ستتخلص منها بعد جلسة طويلة مع مديرك العمل، كما عليك العلم أن الحفاظ على الوقت والجهد فى العمل هو طريقك الأفضل لتحقيق النجاح.

برج السرطان على الصعيد العاطفى
>شخص غريب سيقتحم حياتك العاطفية، فالرومانسية والحديث الجيد هو بداية لحل الخلافات النزاعات التى حدثت بينكما، وعليك أن لا تسمح لهذا الشخص الغريب أن يتدخل فى العلاقة لان ذلك سيساهم فى توتر حياتك العاطفية، حاول أنت تعزيز العلاقة بذكاء

على الصعيد الصحى ..
>ستتمتع بصحة جيدة خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد أن استمعت إلى نصائح الطبيب الخاص بك، كما أن تناول الطعام الصحى وممارسة الرياضة هى الأفضل للتغلب على الأزمات النفسية التى مررت بها خلال الفترة المقبلة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون جيدة على مستوى العمل كما ان علاقتك بمديرك ستتغير كثيرا بسبب بعض الأمور الطارئة التى ستغير شكل حياتك بالكامل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى